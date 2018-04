Carmen de la Sălciua a criticat-o dur pe Andreea Bălan printr-o postare pe pagina de socializare. Cântăreața de muzică populară spune că Andreea greșește atunci când se declară susținătoare a comunității LGBT din România.

„Coalitia pentru Familie mi se pare o mare prostie, adica tu preferi sa lasi copiii aia in orfelinate decat sa dai poate unui cuplu care se iubeste si e clar ca un copil are nevoie si de mama si de tata, dar poti gasi solutii in astfel de situatii, o matusa, o prietena… decat sa-l lasi in orfelinat? Decat sa-l lasi acolo fara parinti? Adica e mai bine asa?! Mi se pare o prostie ceea ce vor sa faca. Numai la noi in Romania se intampla chestia asta. Eu sustin egalitatea, eu sustin iubirea. Eu cred ca nu alegi pe cine iubesti. Chiar daca tu iti doresti poate sa fii intr-o relatie pentru ca asa e corect sau asa iti zice mama sau tata, nu simti! Si trebuie sa mergi acolo unde te duce inima, unde te duce sufletul pentru ca altfel nu vei fi fericit.

Totodata, eu am calatorit foarte mult si am vazut mai multe tari, am vazut mai multe religii. Adica la trei ore de avion suntem la Allah si pe toti ne cheama Mohamed si la sapte ore de avion credem in Vishu si la noua suntem la Budha si reincarnare. Adica nu suntem noi buricul pamantului in Romania, noi ortodocsii! Sunt o sustinatoare infocata pentru ca imi doresc foarte mult ca oamenii sa traiasca liberi, sa fie liberi, sa iubeasca, sa faca ce-si doresc, fiecare sa faca ce simte. Cred foarte mult in karma, cred ca energia pe care tu o emani si bunatatea pe care tu o emani ti se intoarce.

Daca eu sunt buna cu tine, clar si tu vei fi. Daca nu vei fi, oricum din alta parte imi va veni bunatatea si voi fi rasplatita de Univers. Cred ca trebuie sa faci bine ca sa ti se intoarca binele. Atata tot. Si atunci trebuie sa fim indulgenti si sa lasam oamenii in pace. Daca nu ne place, nu trebuie sa ne uitam. De ce trebuie sa ne uitam si sa barfim? De ce trebuie sa critic vecinul pentru ceea ce face in curtea lui? E treaba lui ce face? In curtea mea fac ce vreau eu. Viata nu este doar neagra si alba. Viata este si gri si cred ca oamenii trebuie sa faca ceea ce vor ei,” a declarat Andreea Balan, despre comunitatea LGBT, pentru adevarul.ro.

„Asta e Andreea Balan? Asa sfaturi? Ce inseamna, ca daca ai vazut lumea si ai avut privilegiul asta, sa ai obrăznicia sa vorbesti asa ceva? Cum sa încurajezi pe reţelele de socializare relaţiile intre femei si femei,intre barbati si barbati? Gay, lesbiene ce-i asta? Asa vreti sa creasca copiii vostri? Sa faca fiecare ce vrea? Sa nu mai traim dupa o lege, nu? Sa se prostitueze, se drogheze, sa se omoare… pe principiul “o viata ai, fa ce iti doresti“. Rusine sa iti fie! Esti artista si ar trebui sa ai respect de Dumnezeu pentru viata pe care o ai, nu sa vorbesti asa cum o faci! Normal ca te injura oamenii, ca doar ce om cu scaun la cap are o asemenea gandire?”, a răspuns Carmen de la Sălciua.