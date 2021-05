Carmen de la Sălciua, despre o posibilă sarcină! Când va deveni mămică? „Sunt un om care gândește și pentru viitor

Carmen de la Sălciua discută mereu deschis cu urmăritorii săi din mediul online și le răspunde acestora la toate întrebările. Recent, artista a fost întrebată când va deveni mămică și nu a ezitat să răspundă.

În repetate rânduri, Carmen de la Sălciua a declarat că își dorește să devină mămică, așa că internauții s-au întrebat de ce nu a făcut-o până acum. Cum artista vorbește deschis despre orice subiect, unul dintre fanii ei nu a ezitat și a pus întrebarea de pe buzele tuturor.

„De ce nu ai făcut copii până acum? Nu ai vrut?”, a fost întrebarea fanului pentru Carmen de la Sălciua.

Artista nu a stat mult pe gânduri și a lămurit situația. Aceasta a spus că un copil este într-adevăr în planuri sale de viitor, însă nu a făcut acest pas până acum pentru că nu a considerat că este momentul potrivit. Carmen de la Sălciua a declarat că în opinia ei un copil trebuie să vină într-un mediu propice și într-o familie completă, în care cei doi părinți au multă iubire și devotament unul pentru celălalt.

„Pentru că sunt un om care gândește și pentru viitor, nu doar pentru moment! Și viitorul fericit al unui copil, în viziunea mea, înseamnă înțelegere, iubire și devotament între părinți!”, a fost răspunsul oferit de Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, în pragul depresiei

În prezent, Carmen de la Sălciua este o femeie împlinită și fericită, însă le-a mărturisit internauților că viața ei nu a fost mereu roz și că a avut o perioadă în care a trecut printr-o pasă foarte proastă. Artista a vorbit despre ce s-a întâmplat în viața ei și despre cu a reușit să depășească momentele grele.

„Am experimentat multe și am învățat lecții prețioase, uneori cu prețul unor lacrimi, blocaje sau frustrări, alteori cu darul liniștii care a urmat după ce am văzut adevărul și mi-am găsit calea cu ajutorul lui Dumnezeu. Am fost nefericită, tristă, mi se părea că viața mea nu e așa cum părea din exterior, o fotografie perfectă!

A venit un moment în care totul începuse să se dărâme în viața mea… am pus pauză carierei mele o perioadă, am avut momente în care am simțit că nici nu mai pot să mă prefac! Ieșeam uneori, dar era un efort foarte mare să mă prefac și atunci m-am consumat în mine! Mințeam pe toată lumea că sunt bine”, a scris Carmen de la Sălciua în urmă cu ceva timp, pe Instagram

Sursa foto: Instagram