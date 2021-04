Carmen de la Sălciua, mesaj subliminal pentru iubiții din viața ei: ”Frumoși, dar proști!”

Carmen de la Sălciua și-a înțepat foștii parteneri cu un mesaj subliminal. Le-a lăudat calitățile fizice, dar apoi i-a făcut proști!

Cântăreața de muzică populară nu a menajat pe nimeni! Niciun bărbat care a trecut prin viața ei nu a scăpat, supărată că niciunul dintre ei nu se poate dedica cu toată ființa unei singure persoane. Pe Instagram a pus mesajul și le-a dat femeilor un sfat. ”Să nu te îndrăgostești de bărbați frumoși, dar proști. Există viață și după sex, iar pe aceea nu au cu ce să ți-o umple”, a postat Carmen de la Sălciua. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE BĂRBATUL DIN SPATELE SUCCESULUI LUI CARMEN DE LA SĂLCIUA. ARTISTA A FĂCUT DEZVĂLUIREA)

Artista a vorbit și despre infidelitățile bărbaților și despre felul în care ei încearcă apoi s-o dreagă. „Cu ce scuză să se întoarcă? Se va întoarce pentru că a simțit că ție ți-a păsat și l-ai iubit și unora le plac jocurile astea. Dar nu fii o opțiune, să fii prioritate. Ascultă ce are de spus, dacă vrei să îți păstrezi respectul până la final și crezi că nu vei ceda, dar găsește-ți un om potrivit modului tău de a iubi. Și dacă s-ar întoarce de tot ar pleca din nou pentru o altă ea! Pune în calcul și felul în care l-ai cunoscut! Asta spune multe despre stabilitatea lui ca om. Va exista o karmă care se întoarce mai devreme sau mai târziu”, le-a transmis Carmen de la Sălciua admiratoarelor ei.

Carmen de la Sălciua, despre vizitele la medicul estetician

Fosta soție a lui Culiță Sterp neagă că și-ar fi pus silicoane și, într-un mesaj impresionant, ea a subliniat care este singura operație estetică pe care și-a făcut-o. ”Sunt așa cum m-a lăsat Dumnezeu! Ajustările estetice: o rinoplastie pentru că aveam nevoie! Restul nu sunt operații! E normal să ai grijă de tine ca femeie! Dacă îți plac melodiile mele îți mulțumesc! De restul frustrărilor nu sunt interesată, absolut deloc! Nu am jignit și nu am judecat deciziile nimănui și mi-ar plăcea să se comporte toți oamenii așa!

Nu am spus despre mine că aș fi model, nu m-am autointitulat nicicum… am lăsat oamenii mereu să creadă ce vor! Cei care vor să vadă dincolo de o poză… vor vedea! Din păcate, nu faci parte din acea categorie! Oricum ar fi și oricum ar arăta un om, nu are nimeni dreptul să judece!”, a scris Carmen de la Sălciua pe Instagram. (NU RATA: CARMEN DE LA SĂLCIUA IUBEȘTE DIN NOU?! PRIMELE IMAGINI CU EA ȘI BĂRBATUL CARE O FACE FERICITĂ)

Ulterior, cântăreața a mai făcut următoarele precizări: “Nu am niciun implant mamar. Singura operație a mea este cea la nas, rinoplastie. În rest, mici ajustări la nivelul feței, însă vreau să vă spun că operația la nas mi-a schimbat întreaga fizionomie a feței pentru că eu chiar aveam o problemă cu asta”.