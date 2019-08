Carmen de la Sălciua, fotografii de infarct! Cum s-a pozat sexy-artista

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai sexy artiste din România. Are mulți fani, iar bărbații o adoră. Au și motive întemeiate. Cântăreața are un corp de invidiat, pe care l-a etalat, recent, în Delta Dunării, după care pe litoral, la Mamaia. Imaginile sunt, de-a dreptul, incendiare.

”Am slăbit vreo 12 kilograme. Acum sunt bine. Nu se vedea că m-am îngrășat atât de mult pentru că mascam cu haine largi, dar nu mă mai simțeam bine. Acum fac un tratament și, evident, țin dietă. Am eliminat dulciurile, care erau slăbiciunea mea, și pastele din alimentație și am slăbuit 12 kilograme”, a declarat Carmen de la Sălciua conform wowbiz.ro.

De o bună perioadă, pe internet au apărut fotografii cu Carmen de la Sălciua dezbrăcată. Artista crede că fostul soț, Culiță Sterp, ar fi în spatele imaginilor cu pricina.

”Asta e o poză de câțiva ani! Îmi făcusem o poza în oglindă cum cred că își face fiecare femeie! Se observa un corset! Tocmai îmi cumpărasem un corset de remodelare al taliei și îmi făcusem poza în oglindă! Cum fostul soț mi-a spart parola de la telefon, a luat poza din galeria foto împreună cu fosta mea cumnata și au distribuit-o pe toate grupurile! Probabil e un deliciu pentru ei să îmi facă rău! Am purtat o discuție cu părinții mei! Mama suferă foarte mult, dar i-am explicat că trebuie să fie tare! Mama e o femeie credincioasă, noi suntem oameni cărora nu le place să intre în scandaluri! Probabil ați văzut că nimeni din familia mea nu a scos un cuvânt! Judecați voi cum doriți! Am fost învățată să întorc și celălalt obraz, nu să mă răzbun! Dumnezeu ne judecă pe toți!”, a mai spus Carmen de la Sălciua.