Carmen de la Sălciua, în stare de șoc după ce a aflat că o persoană dragă a murit. Ce amintire are în telefon cu aceasta

Carmen de la Sălciua este în stare de șoc după ce a aflat că o persoană dragă a murit. Îndrăgita cântăreață a împărtășit în urmă cu puțin timp gândurile care o macină în prezent și a dezvăluit ce amintire prețioasă are în telefon cu ființa importantă din viața sa care a părăsit această lume.

Carmen de la Sălciua, în stare de șoc după ce a aflat că Răzvan de la Oradea a murit. Ce amintire are în telefon cu aceasta

Carmen de la Sălciua este una dintre vedetele care a colaborat și a cântat alături de Răzvan de la Oradea, iar moartea lui fulgerătoare a șocat-o. Abia în această după-amiază, artista a reușit să scrie un mesaj în memoria cântărețului, care a murit după ce a suferit patru stopuri cardio-respiratorii. În rândurile așternute pe o rețea de socializare, ea a mărturisit că are în telefon o filmare realizată când l-a auzit prima dată cântând și a impresionat-o cu vocea și talentul lui.

“Prima dată când te-am auzit cântând pur și simplu mi s-a făcut piele de găina…. «Tebe da Zaboravim»! Ai cântat-o cu atâta suflet, încât am uitat că trebuie să dansez și am rămas cu telefonul pe filmat să nu pierd momentul! O am și acum pe telefon… însă, acum o vei interpreta atât de frumos îngerilor, iar noi vom rămâne cu amintirea unui om plin de viața, a unui om care a trăit prin cântec și a oferit oamenilor momente de neuitat… Cu siguranța cuvintele sunt puține și mici pentru durerea celor apropiați și familiei tale… dar ajuta-i tu de acolo, de Sus și le diminuează durerea! Drum lin către Dumnezeu!”, a scris Carmen de la Sălciua pe pagina oficială de Facebook a manelistului.