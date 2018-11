Carmen de la Sălciua, scandal cu fostul soț! Cum a jignit-o Culiţă Sterp pe artistă

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au divorțat și s-au acuzat reciproc de infidelitate. Bărbatul a atacat-o „sub” centură pe fosta sa soție, chiar înainte de despărțirea intens mediatizată.

Carmen de la Sălciua a avut un concert în Iralnda, înainte să se despartă de soțul ei. Acolo, cei doi au colaborat pe scenă, asta înainte ca bruneta să vadă videoclipul în care Culiță Sterp o atacă. Mai exact, el a folosit o actriță care seamănă foarte bine cu ea și a pus-o într-o poveste în care l-ar fi înșelat cu cel mai bun prieten al său. Carmen de la Sălciua s-a enervat teribil și a reacționat dur după ce a văzut imaginile. Plecată la concert alături de Culiță Sterp, cei doi având de onorat contrate până în 2020, ea a transmis un mesaj cu bătaie lungă: „Eu cred în ceea ce sunt şi în ceea ce fac! Pun mai mult preţ pe adevăr decât pe părerile celorlalţi

Cu toate acestea, se pare că vedeta a fost extrem de afectată de atacul „sub centură” a lui Culiţă Sterp. Asta pentru că artista se consideră o victimă și susține că de fapt, el e cel care a înșelat-o. (Citește și Carmen de la Sălciua şi Culiţă Sterp, din nou împreună. Avem imaginile)

Carmen de la Sălciua a făcut un anunț de ultimă oră: ”Cândva a fost, nu va mai fi”

Carmen de la Salciua abordează în cea mai recentă piesă a ei, „Coboară Doamne pe pământ”, un subiect pe cât de delicat, pe atât de prezent în societatea românească: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sănătatea noastră, uitam să iubim, uităm să fim fericiți!

„Coboară Doamne pe pământ / Sa vezi cum sunt,toti oamenii / Tot ce-i lăsat în lume sfânt / Cândva a fost, nu va mai fi”, sunt doar cateva versuri din noua piesa a lui Carmen de la Salciua, versuri pline de incarcatura emotionala si durere care îți ajung exact la inima și care te fac sa plangi instant, iar videoclipul reflecta exact realitatea in care trăiesc multi dintre romani in ziua de azi. Trist, dar din pacate e crudul adevar!

In doar cateva ore de la lansare, piesa „Coboară Doamne pe pământ”, a devenit virala pe net. Carmen de la Salciua este un adevarat fenomen al muzicii romanesti, reusind cu fiecare piesa sa stranga in scurt timp milioane de vizualizari si ocupand locul 1 in Trending saptamani la rand.