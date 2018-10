N-o să-ți vină să crezi cum arată Carmen de la Sălciua fără machiaj! E de nerecunoscut

Carmen de la Sălciua este o artistă care ține enorm de mult la imaginea ei. La orice eveniment, bruneta are grijă să arate ca scoasă din cutie. Însă… există și momente în care Carmen de la Sălciua iese din casă fără niciun strop de machiaj.

Fără doar și poate, machiajul profesional schimbă fizionomia unei femei. La diversele evenimente pe care trebuie să le onoreze, Carmen de la Sălciua este o adevărată apariție. De la costumație până la coafură și machiaj. Însă există și momente în care artista preferă look-ul natural. Așa că le-a arătat fanilor săi, ”adevărata” ei față. Și, ce-i drept, admiratorii artistei au apreciat curajul ei de a ieși din casă fără pic de machiaj. (CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA A PIERDUT O PERSOANĂ DRAGĂ: “ÎNGERII SA ÎȚI OFERE UN DRUM LIN CĂTRE CERURI”)

Carmen de la Sălciua a publicat un mesaj emoționant

Recent, Carmen de la Sălciua a publicat un mesaj emoționat în mediul online, cu atât mai mult cu cât programul încărcat nu i-a permis să fie prezentă în comună pentru a primi diploma de cetățean de onoare. Însă localnicii care o apreciază atât de mult și sunt mândri de ea o vor o vor înțelege.

Bruneta a crescut la Sălciua, iar faptul că numele ei de scenă conține și numele localității unde își are rădăcinile este un motiv de mândrie. În astfel de condiții și ținând cont de evenimentul deosebit din viața ei, cântăreața a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de mulțumire pentru toți cei care o apreciază. (VEZI ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, ÎN LACRIMI: „TREBUIE SĂ AI DEMNITATE, SUFLET ȘI CARACTER! AM PLÂNS DE…”! CE A PĂȚIT)

„În orice loc din lume aș fi, numele meu va fi Carmen de la Sălciua! Voi purta cu mândrie numele Comunei din care am făcut primii pași. Îmi voi aminti mereu de sălciuanii mei și de rădăcinile mele. Acolo am o mamă și o bunică… două ființe care îmi învăluiesc sufletul cu iubire, acolo am locuri dragi, amintirile copilăriei. Acolo am profesori și învățători care mi-au fost sprijin in devenirea mea ca om și ca artist. Acolo am colegi cu care ma jucam prin curtea școlii când nu existau griji și probleme, acolo se afla renumitul Târg de la Sălciua care era de fiecare data un prilej de sărbătoare…”

În încheiere mesajului, Carmen de la Sălciua își cere scuze publice pentru că nu a putut fi prezentă la eveniment.

Și, nu in ultimul rând, acolo se afla un om căruia vreau să-i mulțumesc pentru aceasta Diplomă de Onoare. Îmi cer iertare că nu am putut sa fiu prezenta personal la înmânarea ei„, este mesajul publicat de Carmen de la Sălciua.