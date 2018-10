Carmen de la Sălciua a pierdut o persoană dragă: “Îngerii sa îți ofere un drum lin către ceruri”

Carmen de la Sălciua se numără printre vedetele de la noi care plâng plecarea de pe această lume a regretatului solist Daniel Rosalim. Frumoasa artistă a avut în șoc atunci când a aflat vestea și a așternut pe o rețea de socializare câteva gânduri în memoria cântărețului de muzică populară, care s-a stins la 40 de ani după ce organismul său a cedat în fața unei boli chinuitoare.

Carmen de la Sălciua a pierdut o persoană dragă și a transmis un mesaj emoționant



Moartea lui Daniel Rosalim, colegului ei de breaslă, a afectat-o pe Carmen de la Sălciua. Ea și-a exprimat regretul dispariției artistului făcând public un mesaj emoționant. “Dumnezeu sa te odihneasca și îngerii sa îți ofere un drum lin către ceruri !” este mesajul transmis de Carmen de la Sălciua.

Daniel Rosalim s-a retras din lumina reflectoarelor de o jumătate de an

Regretatul artist de muzică populară a absolvit cursurile Facultății de Drept a Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu şi a făcut Şcoala Populară de Arte din Sibiu, clasa Canto Popular, fiind angajat al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul – Junii” Sibiu din anul 2008.

“Ştiu că la o nuntă i s-a făcut rău, s-a internat cu dureri de spate iniţial, dar s-a descoperit o boală gravă şi de acolo a început totul… Totul, în ultima jumătate de an. Sfârşitul a venit joi spre vineri noaptea, la ora 2. Eu îi scrisesem un mesaj miercuri. De obicei, îmi răspundea imediat, dar acum nu a zis nimic. Aşa că joi am sunat pe cineva la spital şi mi-a spus că este internat acolo”, a declarat artista Camelia Cosma Stoiţă.

Carmen de la Sălciua şi Culita Sterp s-au căsătorit în 2017

In urma cu 1 an, Carmen si Culita s-au casatorit, iar fix la un an au divortat. Probleme intre cei doi au aparut imediat la trei luni dupa casatorie, iar dupa luni bune de discutii intre cei doi, iata ca astazi au ajuns la divort.

“Eu am pus piciorul în prag în vederea unei discuții, dar divorțul l-am hotărât de comun acord, pentru că e vorba de sufletele noastre și nu putem să ne mințim. El a fost de acord. Nu contează cine intentează divorțul, contează stările alea. Sunt momente tensionante, mă și bâlbâi…nu vreau să-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult în timpul relației noastre, ca lucrurile să iasă perfect, am închis ochii atunci când trebuia să îi țin deschiși și am zis mereu să ne mai dăm o șansă. Atunci când ierți prea multe greșeli, riști să favorizezi răul. Vreau să le transmit tuturor femeilor care trec printr-o perioadă de divorț că există viață și după asta, există fericire, îndrăzniți să visați. În momentul în care te vezi un om liber, cred că asta e esența vieții. Nu există nimeni în viața mea acum, probabil că va exista în viitorul apropiat, pentru că eu nu sunt o femeie căreia să îi placă singurătatea. Îmi doresc să fiu iubită și apreciată”, a spus Carmen de la Sălciua.