E oficial! Divorţul dintre Carmen de la Sălciua şi Culita Sterp a fost finalizat! Ce a postat artista pe Facebook

Au avut la dispoziţie o lună de zile ca să se împace şi să renunţe la divorţ, dar au rămas ferm pe poziţii, cel putin, Carmen de la Sălciua. Artista şi Culita Sterp s-au prezentat din nou la notar. De data aceasta, Carmen şi Culita au semnat certificatul de divorţ, astfel că începând de azi, 20 septembrie, ei au devenit doi oameni liberi.

Carmen de la Sălciua şi Culiță Sterp au divorțat oficial

Deşi au avut la dispoziţie un termen legal de 30 de zile pentru a se răzgândi în privinţa situaţiei, având posibilitatea să anuleze această despărţire, iată că celebrul cuplu s-a prezentat foarte ferm şi pe poziţii pentru a-şi încheia socotelile în faţa notarului. Nici familiile lor, nici măcar părinţii sau prietenii apropiaţi ai acestora, nu au putut să-i convingă să nu ia această decizie dureroasă. Aşa că, astazi, cea supranumită de presa noua Regina a Youtube-ului, şi cel care i-a fost partener de viaţă încă din anul 2007, au semnat actele de divort la un notar din Alba Iulia.

Ce a postat artista pe Facebook înainte să se finalizeze divorțul de Culiță Sterp

Cu cateva ore inainte de a se finaliza divortul, Carmen de la Salciua a postat o piesa trista, „Râu de lacrimi”, intrepretata de Karym, un prieten bun de-al artistei. Cei drept a lăsat loc de interpretări si i-a pus pe ganduri pe fani legat de ceea ce simte in aceste momente.

Carmen de la Sălciua şi Culita Sterp s-au căsătorit în urmă cu 1 an

In urma cu 1 an, Carmen si Culita s-au casatorit, iar fix la un an au divortat. Probleme intre cei doi au aparut imediat la trei luni dupa casatorie, iar dupa luni bune de discutii intre cei doi, iata ca astazi au ajuns la divort. „Eu am pus piciorul în prag în vederea unei discuții, dar divorțul l-am hotărât de comun acord, pentru că e vorba de sufletele noastre și nu putem să ne mințim. El a fost de acord. Nu contează cine intentează divorțul, contează stările alea. Sunt momente tensionante, mă și bâlbâi…nu vreau să-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult în timpul relației noastre, ca lucrurile să iasă perfect, am închis ochii atunci când trebuia să îi țin deschiși și am zis mereu să ne mai dăm o șansă. Atunci când ierți prea multe greșeli, riști să favorizezi răul. Vreau să le transmit tuturor femeilor care trec printr-o perioadă de divorț că există viață și după asta, există fericire, îndrăzniți să visați. În momentul în care te vezi un om liber, cred că asta e esența vieții. Nu există nimeni în viața mea acum, probabil că va exista în viitorul apropiat, pentru că eu nu sunt o femeie căreia să îi placă singurătatea. Îmi doresc să fiu iubită și apreciată”, a spus Carmen de la Sălciua.