Carmen de la Sălciua a spus motivul rupturii dintre ea și Culiță Sterp, cu o zi înainte de pronunțarea divorțului: ”Nu pot să trec peste…”

Carmen de la Sălciua a spus motivul rupturii dintre ea și Culiță Sterp, cu o zi înainte de pronunțarea divorțului. Artista nu a putut să treacă peste infidelitățile celui pe care-l credea bărbatul vieții sale.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au hotărât să meargă pe drumuri separate și nu au vrut să discute despre adevăratul motiv al rupturii dintre ei. Acum însă, cu doar o zi înainte de pronunțarea divorțului, artista a răbufnit și a dat cărțile pe față. (CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, DEZVĂLUIRI NEAȘTEPTATE: „AU MÂNCAT ÎN CASA MEA, IAR ACUM MĂ ATACĂ”! CE MESAJ ARE ARTISTA PENTRU CEI CARE O JIGNESC)

„Nu stiu daca locul lui era langa mine. Eu daruiesc totul dar la fel de repede plec atunci cand nu mai e loc. Am luptat mult in casnicie, am purtat discutii interminabile. Nu se putea, nu intelegea lucruri care pentru mine erau esentiale: stabilitate, incredere, sa nu stau sa ma gandesc mereu unde e si ce face. Sunt geloasa! Usor-usor ne-am pierdut, nu mai comunicam, obosisem, relatia scartaia, eram mereu pe drumuri. Devenisem doi straini! Eram doi straini care cantau impreuna o melodie de dragoste. Ne vorbeam, normal! I-am spus de multe ori ca ne pierdem, el zicea ca sunt nebuna. Intuitia nu m-a inselat niciodata, de-asta imi doresc ca toate femeile sa stie ca atunci cand simti ca lucrurile scartaie nu e doar in mintea ta. Sunt credincioasa, am ajuns la altar cu acest om. Nu pot sa trec peste nesiguranta, peste infidelitati. Am primit si dovezi ale infidelitatii. Dar nu l-am judecat, relatia scartaia. I-am reprosat ca nu a fost sincer, ca nu a avut curaj sa imi spuna in fata. Am pus virgula, am luat-o de la capat, chiar daca eram extenuata. Dar ramaneam cu indoiala, cu frici, ajunsesem sa nu mai am incredere in mine”, a spus Carmen de la Sălciua la Teo Show.

Carmen de la Sălciua nu are resentimente

Carmen de la Sălciua nu are resentimente în ceea ce-l privește pe Culiță Sterp. Ea a ales să rămână în relații cordiale cu bărbatul cu care a fost căsătorită și, în continuare, își onorează contractele pe care le are împreună cu el. (CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, PRETENŢII FĂRĂ EGAL. ARTISTA A MĂRTURISIT EXACT CUM VREA SĂ FIE VIITORUL EI IUBIT: „ÎN PRIMUL RÂND…”)

”Ma simt eliberata, stiu ca se va deschide un geam si lumina care vine e prielnica pentru mine. Inca mai cantam impreuna. Duminica am avut cel mai recent eveniment impreuna. Nu port dusmanie, nu ii port pica, am inteles perioada in care el m-a mintit. Cred ca din respect pentru mine nu se va afisa cu o alta femeie. De maine, fiecare pe drumul lui. Imi doresc sa iubesc din nou. Nu pot sa stau singura mult timp. Nu sunt fericita asa. Vreau sa iubesc din nou, sa fiu iubita sincer. Probabil voi fi mai exigenta. Voi incerca sa caut un om care sa nu aiba aceleasi defecte ca fostul meu sot. ”, a mai spus Carmen de la Sălciua.