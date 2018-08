Carmen de la Sălciua, pretenţii fără egal. Artista a mărturisit exact cum vrea să fie viitorul ei iubit: „În primul rând…”

Sfârşitul unui mariaj este o traumă pentru fiecare dintre parteneri, iar semnele lăsate în suflet de eşecul unei relaţii sunt greu de vindecat. Cu toate astea, Carmen de la Sălciua pare să treacă peste divorţ cu fruntea sus. Indragita artista a dezvaluit ca nu duce lipsă de admiratori si cum trebuie să fie bărbatul „perfect” din viaţa ei.

Carmen de la Sălciua, cea mai iubita artista din muzica populara si de petrecere, nu a suferit vreodată că nu este admirată. Artista a stârnit interesul barbatilor chiar și când era măritată. Este conștientă de farmecul ei, însă nu se grăbește să intre rapid într-o nouă relație.

„Sunt ok în perioada asta, mă simt bine, cum să spun, ma bucur din plin de succesul mare pe care il am in muzica. Nu duc lipsa de admiratori, insa nu ma grabesc sa intru intr-o noua relatie, nu asta-i prioritatea mea in momentul de fata… cariera este pe primul loc si ma bucur din plin de tot ce mi se intampla frumos in viata mea! Viitorul meu iubit vreau sa fie un bărbat care să mă merite, sa fie inteligent și deștept și cel mai important să fie un om care să mă iubească pentru ceea ce sunt nu pentru că sunt artista Carmen de la Sălciua… vreau să mă iubească pentru omul Carmen Racolța.”, ne-a declarat Carmen de la Sălciua.

Mai mult, Carmen de la Sălciua a dezaluit cum trebuie sa fie barbatul pentru a-i câștiga încrederea. „In primul rand, trebuie sa aiba un suflet bun, sa fie sincer, sa nu aiba orgolii si mandrii fara motiv. Sa nu se lase influentat de anturaje, sa fie un barbat comunicativ si cu simtul umorului! Comunicarea si sprijinul sunt doua atuuri importante in iubire.„, ne-a declarat cea mai sexy artista din muzica populara si petrecere.

Carmen de la Sălciua, „noua Regină a Youtube-ului”

Nu încape îndoială, Carmen de la Sălciua este unul dintre cei mai tari artiști români la momentul actual. Cea mai sexy artista din muzica populara si de petrecere reuseste sa cucereasca topurile cu fiecare piesa pe care o compune. Noua ei piesa „De ce traim o iubire interzisa?” se menține pe primul loc în Trending pe YouTube.

Mai mult, piesa a acumulat peste 3 milioane de vizualizari si peste 32 de mii de Like-uri, la doar o saptamana si ceva de la lansare. Indragita artista, supra-numita de presa si „noua Regina a Youtube-ului”, este de 9 zile consecutiv pe locul 1 în trending pe Youtube, iar fanii artistei par să nu se mai sature de noua ei piesa, „De ce traim o iubire interzisa?”. Sute de mii de oameni îi dau play în fiecare zi! Mai mult, artista se afla inaintea unor artisti de top precum Feli, VAMA, F.Charm, Drake, vloggeri celebri, etc. Un adevarat record pentru intrepreta de muzica populara si de petrecere!

„Este extraordinar ce se intampla. Sa te mentii cu o piesa timp de 10 zile neintrerupt pe locul 1 in Trending pe Youtube e o performanta unica pentru mine. Multumesc din nou celor care o asculta si o dau mai departe. Ma bucur nespus ca am reusit sa ating atat de multi oameni cu muzica mea. Va multumesc! Va pup!„, ne-a declarat fericita Carmen de la Salciua.