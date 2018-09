“Nu mai da explicații nimănui!” Carmen de la Sălciua, apărată de mama sa după divorțul de Culiță Sterp

Dupa ce fostul sot al lui Carmen de la Salciua a intervenit telefonic intr-o emisiune tv, unde i-a dus acuzatii grave artistei, mama artistei a reactionat si a facut primele declaratii despre cele intamplate.

Mama artistei, Crucita Mariana, este afectata de ce i se intampla lui Carmen de la Salciua in ultima perioada si a tinut sa-i transmita un mesaj emotionant pe o retea de socializare.

„Noi familia ta iti dorim tot binele din lume, sa fi fericita alaturi de cine stie sa aprecieze tot ceea ce faci. Nu mai da explicatii nimănui, cine a avut ochi sa vada a vazut adevarul. Te pupam si te iubim mult!„, i-a transmis mama artistei pe Facebook. Artista a reactionat imediat: „Îți mulțumesc mama!”

Vineri seara, artista a ajuns la spital din cauza oboselii acumulate in ultimul timp. La scurt timp, Carmen de la Salciua a postat un mesaj pe reţelele de socializare pentru a lămuri situaţia. De asemenea, cântăreaţa a scris câteva cuvinte despre bărbatul cu care a fost surprinsă recent.

Carmen de la Sălciua a scris că nu se simte foarte bine, iar situaţia prin care trece în înrăutăţeşte starea de sanatate. Cât despre presupusul iubit, Carmen de la Sălciua susţine că sunt doar prieteni şi că bărbatul, Cosmin Isăilă, i-a fost alături în ultima perioadă, destul de grea pentru artistă.

„Dragii mei,

În urma unor articole din presă și intervenția telefonică a fostului meu soț la o emisiune tv, aș dori să clarific câteva lucruri!

Tensiunea din ultima perioadă îmi afectează sănătatea destul de grav și v-aș ruga respectuos pe cei care loviți în mine oriunde și oricum să dați un search pe youtube… acolo sunt toate motivele divorțului nostru!

Eu sunt de trei luni o femeie singură. Da, am participat la ziua lui Cosmin, unde am fost chemată să cânt, pe lângă alți artiști. Am făcut un program de aproximativ o ora și jumătate după care am plecat din locația respectivă. În acel filmuleț am un comportament normal, poate nu pentru toată lumea, dar eu am cântat la toate petrecerile lui Cosmin și el așa se exteriorizează pentru că e un om care iubește muzica. Atmosfera a fost una degajată, am râs am glumit, iar pe majoritatea invitaților îi cunoșteam. Cosmin mi-a fost alături în toată perioada asta grea din viața mea și nu merită să fie târât în astfel de lucruri urâte pentru că îl apreciez și îl respect.

Nu e simplu pentru o femeie să vadă la televizor escorte și femei care apar peste noapte și îți strigă în fața că au avut aventuri și relații cu soțul tău. Sunt femeie, nu sunt un fișic cu bani! Dacă eu eram respectată pentru ce sunt și nu pentru cine sunt, nu se ajungea aici. Cei care mă judecă nu știu nimic. Știți de ce par eu o femeie falsă? Pentru că prin orice metode încerc să aplanez și să evit să intru într-un scandal, depun eforturi și mă consum destul de tare. Aseară conduceam și pe autostradă mi s-a făcut rău, am oprit într-o benzinărie, m-am spălat pe față cu apă, și am ajuns cu greu acasă. După, m-am dus la spital, iar doctorița care m-a consultat mi-a spus că trebuie să mă internez 10 zile minim, însă din pacate nu pot pentru că am foarte multe evenimente de onorat. Organismul meu este foarte slăbit, de 5 nopți nu dorm și am nevoie de liniște.

Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături!

Cu drag a voastră, Carmen de la Sălciua”, a scris artista pe Facebook.