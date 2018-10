Carmen de la Sălciua, în lacrimi: „Trebuie să ai demnitate, suflet și caracter! Am plâns de…”! Ce a pățit

Carmen de la Sălciua (30 de ani) a devenit, după mulți ani de muncă, una dintre cele mai de succes cântărețe ale momentului din muzică populară și de petrecere, dacă aruncăm o privire în topul celor mai populare încărcări românești de pe Youtube, unde artistă este de 7 zile numărul 1 în Trending cu cea mai nouă piesă „Dansez prin ploi”.

Cel mai recent single al artistei este pe locul întâi în topul celor mai populare videoclipuri din România și a adunat aproape 4.000.000 de vizualizări pe YouTube, în doar 8 zile de la lansare. Mai mult, artistă se află în Trending înaintea unor artiști de top din muzică ușoară precum The Motans, Vescan, Miră, Smiley, Alină Eremia, F.Charm, sau Delia.

„Stau și privesc calculatorul, uneori fără glas, și mă întreb: „Oare de ce mă iubesc atâția oameni?” Și după găsesc răspunsul: „Pentru că mă iubește Dumnezeu și El trimite toate aceste minuni în viața mea”! Probabil pentru că în momentele de cumpănă ale vieții mele am spus „Mulțumesc Doamne și pentru rău”. Atunci când crezi că îți merge rău, de fapt tu treci un test și câștigi un premiu! Eu am câștigat puterea de a merge mai departe mereu, am câștigat puterea de a munci și de a mă reinventa de fiecare dată!”, a declarat Carmen de la Salciua.

Carmen de la Sălciua traversează o perioadă extrem de frumoasă din punct de vedere muzical si se bucura din plin de succesul pe care il are cu fiecare piesa pe care o are. Chiar si asa, artista ramane cu picioarele pe pamant si le este profund recunoscatoare celor care o apreciaza si ii asculta muzica. Și, pentru că mereu împărtășește totul cu fanii săi, artista a făcut la fel și acum. Pe Facebook, Carmen de la Sălciua a postat un mesaj extrem de emoționant pentru fanii săi, prin intermediul căruia și-a arătat recunoștința pentru aceștia.

„Cred ca nimic in viața nu e la voia întâmplării, și vine o zi, când Dumnezeu îți transmite prin tot felul de semne „acum e momentul tău, bucura-te de el!”. Ca sa poți purta o coroana trebuie sa ai demnitate, suflet și caracter!Unii au simțit asta in mine și in fiecare zi tot mai mulți oamenii nu au idee cât de mult ma ajuta și ma încurajează mesajele lor. De multe ori nu reușesc sa răspund cum mi-as dori, dar pot sa-i asigur ca muncesc, compun, cant doar pentru sufletul lor!

Faceți ceea ce alții va spun ca nu puteți face, ca sa trăiți mai târziu cum alții nu pot trai! Visele chiar devin realitate dacă crezi in ele! In generală aveam o profesoara care ne-a întrebat la un moment dat ce ne dorim sa devenim după ce vom absolvi liceul… iar cand a venit rândul meu am spus „artistă”, iar ea mi-a spus: „nu cred ca e cazul sa visezi atât de departe”. Atunci mi-a dărâmat visul, dar m-am ambiționat sa lupt și sa înmulțesc talantul pe care mi l-a dat Dumnezeu! Recent, am întâlnit-o, m-a felicitat și mi-a spus: „Sunt mândra ca ți-am fost profesoara”,