Carmen de la Sălciua şi Culiţă Sterp, din nou împreună. Avem imaginile

Culiță Sterp și-a dorit mult să se reîmpace cu fosta lui soție, chiar la scurt timp după ce Carmen a anunțat că vor divorța. Iată că imprevizibilul s-a produs, însă cei doi artiști nu refuză ofertele de a cânta împreună.

Carmen de la Sălciua şi Culiţă Sterp s-au fotografiat fiecare acolo, însă nu apar în nicio poză împreună, semn că au fost foarte atenţi la aceste detalii. Chiar dacă au divorţat, cei doi sunt chemaţi în continuare să cânte împreună şi nu resping astfel de oferte.

Imaginile au apărut pe pagina lui Culiţă Sterp, nu şi pe cea a lui Carmen, semn că artista este foarte atentă la tot ce apare cu ea pe reţelele de socializare. Oamenii au scris imediat comentarii cu zeci de aprecieri pentru Carmen de la Sălciua şi Culiţă Sterp, cei care până nu demult formau şi un cuplu, nu erau doar colegi de cântare.

Carmen de la Sălciua şi Culita Sterp s-au căsătorit în urmă cu 1 an

In urma cu 1 an, Carmen si Culita s-au casatorit, iar fix la un an au divortat. Probleme intre cei doi au aparut imediat la trei luni dupa casatorie, iar dupa luni bune de discutii intre cei doi, iata ca astazi au ajuns la divort. „Eu am pus piciorul în prag în vederea unei discuții, dar divorțul l-am hotărât de comun acord, pentru că e vorba de sufletele noastre și nu putem să ne mințim. El a fost de acord. Nu contează cine intentează divorțul, contează stările alea. Sunt momente tensionante, mă și bâlbâi…nu vreau să-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult în timpul relației noastre, ca lucrurile să iasă perfect, am închis ochii atunci când trebuia să îi țin deschiși și am zis mereu să ne mai dăm o șansă. Atunci când ierți prea multe greșeli, riști să favorizezi răul. Vreau să le transmit tuturor femeilor care trec printr-o perioadă de divorț că există viață și după asta, există fericire, îndrăzniți să visați. În momentul în care te vezi un om liber, cred că asta e esența vieții. Nu există nimeni în viața mea acum, probabil că va exista în viitorul apropiat, pentru că eu nu sunt o femeie căreia să îi placă singurătatea. Îmi doresc să fiu iubită și apreciată”, a spus Carmen de la Sălciua.