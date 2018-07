Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp nu au divorțat: ”În cursul săptămânii îi mai dau câte un mesaj. I-am scris și aseară”

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp nu au semnat actele de divorț. Se pare că cei doi încă păstrează legătura și s-ar putea să existe o împăcare. (Promotiile zilei la monitoare )

Toată lumea a rămas șocată în momentul în care unul dintre cele mai iubite cupluri s-a destrămat. Însă Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp țin legătura în continuare. Cei doi se întâlnesc la evenimente, vorbesc și parcă-parcă se întrezărește o posibilă împăcare.

„Noi nu am semnat niciun act de divorţ! Toată lumea a scris că am divorţat, dar nu este adevărat! Probabil o să fie, Dumnezeu ştie ce va fi. Eu am mai încercat să nu punem capăt căsniciei, i-am zis să încercăm să facem ceva să fie bine şi ea a zis că nu mai vrea. Noi vorbim când ne vedem la evenimente şi în cursul săptămânii îi mai dau câte un mesaj, i-am scris şi aseară”, a declarat Culiţă Sterp pentru Agenţia VIP.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să se despartă

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să divorțeze.

"Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.", a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct.