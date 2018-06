Carmen de la Sălciua îi răspunde presupusei amante a lui Culiță Sterp: ”Am știut tot”

După ce presupusa amantă a lui Culiță Sterp a făcut numeroase dezvăluiri despre relația ei cu artistul, Carmen de la Sălciua a răbufnit! (Oferta speciala playstation )

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au anunțat că divorțează, iar acum lucrurile au luat o altă întorsătură deoarece în peisaj a apărut și o a treia persoană. Este vorba despre Ramona Kokai, presupusa amantă a artistului care a făcut numeroase dezvăluiri picante din relația ei cu Culiță Sterp. Iar acum Carmen de la Sălciua a răbufnit!

„Eu am știut tot despre schimbul de mesaje dintre ei, nu îi răspund ei, că n-am datorie față de ea. Noi nu mai suntem împreună. O să fie un divorț, luni o să mergem la notar.”, a mărturisit Carmen de la Sălciua în cadrul emisiunii Acces Direct. (CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA ȘI CULIȚĂ STERP, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE S-A AFLAT CĂ DIVORȚEAZĂ)

Presupusa amantă ar fi fost mărul discordiei

Mărul discordiei pare să fi fost presupusa amantă a artistului, Ramona. Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua ar fi cântat la un local din Reșița, iar acolo artistul ar fi cunoscut-o pe brunetă. (VEZI ȘI: CU CE BĂRBAT A APĂRUT CARMEN DE LA SĂLCIUA DUPĂ DESPĂRȚIREA DE CULIȚĂ STERP)

”El m-a văzut în localul în care cânta, s-a interesat cum mă cheamă pe Facebook și a început să-mi scrie. El încă nu era căsătorit, ei erau împreună ca iubiți. Ne-am văzut după căsătorie și m-am dus la Carmen și i-am arătat în fața clubului, i-am trimis filmările și mi-a zis a doua zi: ”Nu ti-a reușit să ne desparți”. După o lună jumătate de la nuntă, noi am mai avut un act sexual. El a mai întreținut relații sexuale și cu prietena mea. El mi-a mărturisit că pe parcursul relației cu Carmen a mai avut aventuri.”, a mărturisit Ramona pentru Acces Direct.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să se despartă

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să divorțeze. (VEZI ȘI: FOSTA AMANTĂ A LUI CULIȚĂ STERP, SURPRINSĂ CU ZONELE INTIME LA VEDERE. OUTFIT-UL PROVOCATOR CU CARE A FĂCUT SENZAȚIE ÎN CLUB)

”Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.”, a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct. (Reduceri mari la jocuri PC )