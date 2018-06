Fosta amantă a lui Culiță Sterp, surprinsă cu zonele intime la vedere. Outfit-ul provocator cu care a făcut senzație în club

Ramona, o brunetă sexy care l-a făcut pe Culiță Sterp să calce strâmb, știe cum să atragă atenția atunci când merge la petreceri. Recent, tânăra a mers într-un club de fițe mai mult goală decât dezbrăcată. Imaginile demne de un scenariu de film pentru adulți au devenit publice, iar internauții au înroșit butonul de like. (Promotiile zilei la monitoare )

Citește și: Amanta lui Culiță Sterp vorbește în premieră despre Carmen de la Sălciua și divorțul momentului

Fosta amantă a lui Culiță Sterp, apariție incendiară într-un club

Ramona, tânăra focoasă care a reușit să-l prindă pe soțul lui Carmen de la Sălciua în mrejele sale, iubește viața de noapte, unde a avut ocazia să petreacă alături de Cătălin Botezatu, după cum se poate observa într-una dintre fotografiile publicate chiar de ea. La una dintre cele mai recente apariții într-un club din Timișoara, bruneta a avut un outfit sexy și provocator. Ea a îmbrăcat un desu negru transparent prin care i se vedeau sânii și o pereche de pantaloni albi mulați și cu talie înaltă.

Fosta amantă a lui Culiță Sterp are aproape 4.000 de oameni care îi umăresc activitatea pe Facebook. O parte dintre fani i-au dat like-uri, iar alții mesaje: “Ce cauți la DJ?”. Ramona i-a răspuns imediat tânărului: “Eu sunt DJ”, iar acesta a continuat: “Cel mai tare, recunosc!”.

Citește și: Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp divorțează! Ce a spus artista despre bomba-sexy cu care ar fi fost înșelată

Carmen de la Sălciua şi Culiţă Sterp, întâlnire de gradul zero în hotelul presupusului amant al artistei

E drept, îndrăgita cântăreață și Culiță Sterp nu au dorit să facă declarațiile împreună, ci separat. Astfel, fiecare și-a spus versiunea sa. Mai mult, când s-au întâlnit, cei doi doar s-au salutat, fără să își spună nimic în plus.

“Noi am format un cuplu pe scenă și în viața privată ne-am înțeles o perioadă foarte bine după care am luat multe cântări, situația devenise tensionată, nu aveam timp unul pentru altul… deveneam irascibili. S-a cam dus iubirea, nu de tot, dar prefer să fiu îndrăgostită de fapte nu de vorbe. Am luptat mult ca perioada de la început să revină, dar asta e. El probabil are sentimente pentru mine, dar sunt sentimente pe care le-a ascuns undeva, în tăcere, iar eu nu pot să locuiesc, nu pot să iubesc un om care nu-mi transmite aceeași energie.” , a mărturisit Carmen de la Sălciua pentru “Acces Direct”.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au decis de comun acord să divorțeze

“Înainte totul era diferit. Eu l-am întrebat: «Îți dorești să divorțăm?» și a spus: «Cred că ar fi o soluție bună!» și așa s-a rupt lanțul de iubire. Eu îl respect ca și până acum, consider că o perioadă m-a iubit pentru că sunt o femeie care știe să se facă iubită. Eu ofer foarte mult suflet, omul simte și nu poți să pierzi lângă o femeie care iubește cu tot cu sufletul. Nu aș mai fi capabilă să înțeleg o ciorbă. Încă n-am vorbit de partaj. Eu am pus foarte mult suflet în ăștia trei ani, am plâns, am ajuns la fundul sacului și nu am ce să ofer. Nu s-a purtat urât, nu a fost violent… a fost un om bun la suflet.”, a mărturisit Carmen de la Sălciua pentru Acces Direct.

“Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.”, a declarat Culiță Sterp în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, un cuplu de succes

Carmen și Culiță s-au cunoscut în urmă cu trei ani la un botez, iar de atunci au trăit, până de curând, o poveste de dragoste. Culiță Sterp a cerut-o pe Carmen în căsătorie chiar de ziua îndrăgostiților. În fața a sute de persoane, prieteni, rude, bărbatul a luat microfonul ca să se facă auzit de toți cei prezenți și și-a strigat alesa inimii. După câteva minute de îmbrățișări și lacrimi de emoție, tânărul i-a pus, în sfârșit, și inelul pe deget.

Anul trecut pe 21 septembrie, cei doi au hotărât să facă şi pasul cel mare: nunta. Au avut o nuntă de vis, cu peste 500 de invitaţi, iar dansul mirilor a fost cântat chiar de artist.