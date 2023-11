Carmen Grebenișan a crezut că o vedetă îi face avansuri și l-a dat pe mâna soțului! Ce mesaj primise, de fapt

Carmen Grebenișan a vorbit despre vedetele care i-au făcut avansuri de-a lungul timpului. La un moment dat, însă, a dat-o în bară. Nu a citit un mesaj până la capăt și își făcuse o părere greșită. Bărbatul îi ceruse cu totul altceva față de ce își imaginase ea.

Fosta concurentă de la Asia Express este femeie foarte frumoasă, astfel că a mai mulți bărbați au încercat să o cucerească. Totuși, inima ei îi aparține doar lui Alex Militaru. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de doi ani. Așa că în momentul în care a simțit că o vedetă din România încearcă să îi facă avansuri, i-a spus imediat soțului. Amuzant este că nici el nu a citit mesajul până la capăt pentru a-și da seama despre ce era vorba, de fapt.

Mesajul primit de Carmen Grebenișan

Celebra influenceriță a povestit cum a dat-o în bară pentru că nu a citit bine un mesaj pe care îl primise de la Jorge. Creatoarea de conținut a crezut că artistul a vrut să îi facă avansuri, însă nu a fost deloc așa. El doar i-a trimis un mesaj prin care încerca să o invite la podcast-ul pe care îl moderează. Carmen nu a citit mesajul până la capăt și a înțeles cu totul altceva. Mai mult, i-a spus și soțului despre „tentativa” de cucerire a lui Jorge.

„El nu a vrut să mă cucerească. Domnul mi-a pus o întrebare: «Când ne vedem la o cină ca să vorbim despre podcast? » El mă invitase la podcast, dar m-a invitat la cină. Când am văzut doar prima parte, nu am citit. Mi-a fost foarte jenă.

Acum îmi e rușine că am crezut asta, dar nu am citit a doua parte. Am înțeles greșit și prost. Am crezut că mă agăța și nu am mai răspuns. I-am spus și lui Alex. Amândoi am înțeles la fel, că nu citisem ce scria la final.”, a explicat Carmen Grebenișan, în emisiunea La Măruță.

Influencerița a povestit această întâmplare după ce a fost provocată să spună numele vedetelor din România care i-au făcut avansuri de-a lungul timpului.

Cine i-a făcut avansuri fostei concurente de la Asia Express

Deși mesajul lui Jorge a fost o „alarmă falsă”, Carmen Grebenișan a povestit că există persoane publice care chiar i-au făcut avansuri. Printre bărbații celebri care au încercat să o cucerească pe influenceriță de numără un trapper foarte cunoscut. Acesta și-a încercat norocul pe vremea când fosta concurentă de la Asia Express nu spusese marele „da”.

„Mi-a scris. Nu eram căsătorită încă. M-a întrebat: «Ce mai faci, ce mai zici?». E un trapper, e cunoscut. Și-a zis cineva care se ocupă de mesajele mele: «Vezi că ți-a scris Ian.». Cred că i-am răspuns și i-am zis că sunt bine. Ce să zic? Asta a fost o chestie clară și concretă.”, a povestit Carmen Grebenișan în cadrul aceleiași emisiuni.