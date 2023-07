Problemele de sănătate nu îi dau pace! Cu ce se confruntă Carmen Grebenișan, acum, la 2 luni de când s-a întors de la Survivor România

În urmă cu două luni, Carmen Grebenișan a ajuns în România din Republica Dominicană. Blondina a participat în cadrul show-ului Survivor România de la Pro TV. De atunci, însă, problemele de sănătate nu îi dau pace. Iată mai jos, în articol, cu ce se confruntă Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan a participat în cadrul show-ului Survivor România de la Pro TV. Blondina a reușit să ajungă printre ultimii trei concurenți. Însă, înainte de turul final, a fost eliminată din competiție. Experiența, însă, i-a oferit lecții. Timp de trei luni, a stat în jungla din Republica Dominicană, perioadă în care cunoscutul influencer s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. De altfel, cu unele dintre ele se „luptă” în continuare, după venirea din Dominicană.

Una dintre probleme reprezintă retenția de apă, aspect care a făcut-o să se îngrașe câteva kilograme. În timpul competiției, Carmen a cântărit 62 de kilograme. Apoi, însă, după revenirea în țară, a reușit să slăbească două kilograme. A mărturisit, printre altele, că are grijă de corpul ei, pentru a ajunge la silueta visată. De altfel, atunci când a ajuns acasă, în România, Carmen „a avut un șoc”.

„Retenția de apă a fost una dintre cele mai pregnante probleme și se aplică și altor concurente, nu doar mie. Treptat, lucrurile revin la normal, dar e nevoie de răbdare. Am avut un șoc când am ajuns acasă, dar am înțeles că asta înseamnă participarea la Survivor”, a spus fosta concurentă.

Carmen Grebenișan a avut un ganglion umflat la gât

Pe lângă retenția de apă, Carmen Grebenișan s-a confruntat și cu acneea. Odată ajunsă în țară, a luat decizia să meargă la un specialist, pentru a i se administra câteva proceduri faciale. Acum, tenul ei a început să își revină. Totodată, a mărturisit că nu s-a confruntat vreodată cu o asemenea situație în care tenul să îi reacționeze agresiv la factorii externi. Totodată, a avut și reacții alergice.

„Vremea și condițiile din Dominicană sunt total atipice pentru stilul nostru de viață, așa că este normal să apară anumite reacții. Am văzut pe Instagram că și alți concurenți se confruntă cu astfel de situații, iar doctorul Theo ne-a prevenit că, odată ajunși acasă, vom vedea diferite efecte”, a mai spus fosta concurentă pentru Viva.

Nu în ultimul rând, a avut un ganglion umflat la gât. Însă, problema s-a rezolvat după o zi. Acela îi apăruse din cauza unei măsele.

Sursă foto: social media