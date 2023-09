Drama din adolescență care a făcut-o pe Carmen Grebenișan să ia decizii radicale. Dezvăluirile neașteptate ale fostei concurente de la Survivor România

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai apreciate figuri din mediul online. Tânăra în vârstă de 31 de ani a reușit să ajungă până în marea finală Survivor România, sezonul trecut, având parte de o experiență inedită. De-a lungul anilor, fosta concurentă de la Pro TV a trecut prin schimbări radicale. Pe internet, Carmen Grebenișan mărturisea ce situație neplăcută a întâmpinat în perioada adolescenței și cum a schimbat-o. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Carmen Grebenișan are o adevărată „armată” de fani pe rețelele de socializare și este una dintre personalitățile apreciate ale mediului online. Însă, nu mulți știu faptul că fosta concurentă de la Survivor România a trecut printr-o dramă, în perioada adolescenței. Deschisă din fire, fosta concurentă de la Pro TV a mărturisit faptul că, în perioada liceului, a primit porecle umilitoare din partea foștilor colegi, ținta fiind înfățișarea ei. Blondina a mărturisit că era ironizată de foștii colegi, motiv pentru care, ani mai târziu, a decis să facă schimbări radicale.

A fost poreclită în adolescență

Pe canalul de YouTube, soția lui Alex Militaru mărturisea că foștii colegi i-au atribuit două porecle, aspect care a făcut-o să nu se mai simtă „la fel de feminină ca celelalte fete” din liceu. După aceea, a decis să își mărească bustul: „Am un implant mamar și am și o intervenție la buze, cu acid hialuronic. La un moment dat, am simțit că nu sunt la fel de feminină ca și celelalte fete. În liceu am primit porecle precum «scândura» sau «fata șnur». Am optat pentru implanturi anatomice, de 280 de mililitri. Asta s-a întâmplat în februarie 2015”.

Carmen Grebenișan s-a confruntat cu anumite probleme, după show-ul Survivor România

În timpul competiției Survivor România, Carmen Grebenișan s-a îngrășat câteva kilograme. S-a confruntat cu retenția de apă. De asemenea, nu aceasta a fost singura problemă întâmpinată, ci și acneea. După revenirea din jungla dominicană, blondina a mers direct la doctor, pentru a primi tratamentul corespunzător. Din cauza factorilor externi, tenul ei a avut de suferit.

„Retenția de apă a fost una dintre cele mai pregnante probleme și se aplică și altor concurente, nu doar mie. Treptat, lucrurile revin la normal, dar e nevoie de răbdare. Am avut un șoc când am ajuns acasă, dar am înțeles că asta înseamnă participarea la Survivor. Vremea și condițiile din Dominicană sunt total atipice pentru stilul nostru de viață, așa că este normal să apară anumite reacții. Am văzut pe Instagram că și alți concurenți se confruntă cu astfel de situații, iar doctorul Theo ne-a prevenit că, odată ajunși acasă, vom vedea diferite efecte”, a spus fosta concurentă pentru Viva.

