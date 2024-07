Carmen Grebenișan a dezvăluit abia acum motivul divorțului de Alex Militaru. De ce s-a mutat, de fapt, din apartamentul în care a locuit cu soțul ei

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au divorțat după 3 ani de căsătorie. Despărțirea i-a luat pe mulți prin surprindere pentru că cei doi păreau că se înțeleg de minune și că se susțin reciproc. Inițial, nu au oferit detalii despre separare. Totuși, recent, influencerița a vorbit despre motivul care i-a adus în acest punct, dar a oferit detalii și despre apartamentul în care au locuit împreună. Creatoarea de conținut trebuia să rămână în penthouse-ul de un sfert de milion de euro, însă a hotărât să se mute.

La finalul lunii martie, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat că divorțează și nu pare să mai fie cale de întoarcere. Influencerița și-a găsit deja pe altcineva. În urmă cu aproximativ două săptămâni, CANCAN.RO a publicat imagini exclusive cu fosta concurentă de la Asia Express și noul ei iubit.

Carmen Grebenișan a trecut peste despărțirea de Alex Militaru, iar acum formează un cuplu cu un alt bărbat. Totuși, influencerița a dezvăluit motivul pentru care ea și fostul soț au divorțat, după 3 ani de căsnicie.

Creatoarea de conținut a mărturisit că viața ei devenise obositoare alături de Alex Militaru. Cei doi nu mai formau o echipă și aveau obiective total diferite, lucru care le-a dăunat relației. În plus, Carmen Grebenișan susține că, în acest fel, a învățat și o lecție importantă.

„Din păcate, nu am simțit că văd aceste valori lângă mine, valori fără de care eu nu pot să-mi văd prezentul sau să-mi creez viitorul. Scopul meu este să am lângă mine o persoană cu care să simt că sunt în aceeași echipă și că tragem în egală măsură în aceeași direcție.

Atunci când s-au căsătorit, Carmen Grebenișan și Alex Militaru și-au dorit să aibă un loc al lor pe care îl numească ”acasă”. Așadar, și-au folosit economiile pentru un apartament de tip penthouse. Influencerița îl cumpărase în anul 2020 și a scos din buzunar 250.000 de euro pentru el. Ulterior, au fost necesare și alte investiții pe care cuplul le-a făcut pentru a moderniza locuința.

După divorț, creatoarea de conținut și-a dorit să vândă apartamentul pentru că investiția a fost comună, însă fostul ei soț nu a fost de acord. Astfel, Carmen Grebenișan s-a văzut nevoită să își facă bagajele și să se mute.

„Mie mi s-ar fi părut corect să-l vindem, nu să rămân eu în el, pentru că este o investiție comună la care am lucrat o lungă perioadă de timp și am investit timp, energie și desigur, o bună investiție financiară. Din păcate, această opțiune nu a fost bine primită atunci când am propus-o, așa că nu am avut încotro decât să-mi caut altă locuință. Acesta este motivul pentru care nu am rămas acolo.”, a mai spus influencerița.