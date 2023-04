Carmen Grebenişan, mesaj şoptit la ureche lui Ionuţ Iftimoaie, după ce a fost eliminat la Survivor! Ce i-a răspuns ex-luptătorul

În ediția de luni, 17 aprilie 2023, Ionuţ Iftimoaie a părăsit Survivor România. După anunțul făcut de Daniel Pavel, ex-luptătorul a dorit să transmită și un mesaj colegilor săi. Apoi, Carmen Grebenișan i-a șoptit câteva cuvinte la ureche, înainte să plece din competiție. Iată mai jos, în articol, scurtul dialog dintre cei doi.

Seara trecută, în ediția nr. 44 de la Survivor România, un alt concurent a părăsit jungla Dominicană. De data aceasta, este vorba despre Ionuț Iftimoaie. Fostul kickboxer a fost nevoit să plece spre România, pentru a-și rezolva problemele de ordin familial. Cu puțin timp înainte de Paște, CANCAN.RO l-a surprins pe ex-luptător pe aeroport, iar imaginile și informațiile exclusive pot fi consultate AICI.

Ionuț Iftimoaie și Carmen Grebenișan au avut un dialog scurt

Pe micile ecrane, plecarea lui Ionuț Iftimoaie din competiția Survivor România a putut fi văzută în ediția din 17 aprilie 2023. Daniel Pavel a fost cel care a făcut anunțul că fostul kickboxer părăsește Republica Dominicană. La scurt timp, fostul concurent a ținut să transmită un mesaj.

În același timp, Ionuț Iftimoaie a avut și un scurt dialog cu una dintre colegele sale, și anume Carmen Grebenișan. Blondina i-a șoptit lui Iftimoaie următoarele cuvinte, la ureche: „Sper să ne învățăm fiecare lecțiile”. Fostul concurent nu a stat pe gânduri și a aprobat-o pe tânără: „Sigur că da”.

Pe de altă parte, și Ștefania Stănilă i-a transmis un mesaj, după eliminare: „Continuă să crezi în tine”.

Ionuț Iftimoaie a transmis un mesaj, după ce i-a fost anunțată eliminarea la Survivor România

Ionuţ Iftimoaie a fost foarte emoționat, în momentul în care și-a auzit numele rostit. A transmis un mesaj, la scurt timp după ce Daniel Pavel a anunțat că este eliminat din competiția de la Pro TV.

„Poate că sunt multe de spus. Consider că am greșit și eu, la rândul meu, față de destul de mulți. Să zicem că ăsta e jocul și te duc lucrurile într-o anumită direcție. Dacă ar fi să extrag din experiența asta, la părți bune aș pune să prețuim tot ce avem acasă, tot ce am câștigat deja. E singurul lucru cert. Oamenii pe care îi ai lângă tine merită mai multă atenție, să alergăm mai puțin după lucrurile materiale. Nu avem nevoie de atât de multe lucruri decât ne imaginăm”, a spus fostul luptător.

Ionuț Iftimoaie: „Vreau să îmi cer scuze”

Ionuț Iftimoaie a dorit să plece doar cu părțile bune pe care le-a trăit la Survivor România.

„Ca și concluzie strict personală, e că e imposibil și total greșit dacă încerci să îi mulțumești pe oameni. Reușești să îi mulțumești pe unii, dar îi superi pe alții. E important să crezi, să ai tăria de a fi convins că atunci când ai luat o decizie e cea mai bună, ținând cont de condițiile din momentul respectiv.

Față de toți cei care am greșit, vreau să îmi cer scuze. Vă spun cu mâna pe suflet că vreau să plec din Survivor și să iau cu mine doar amintirile plăcute, tot ce s-a întâmplat bine și bun. Plec de aici mult mai bogat decât eram când am intrat în prima zi”, a spus Ionuț Iftimoaie.

Sursă foto: capturi video Survivor România