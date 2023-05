Carmen Grebenișan, probleme cu kilogramele în plus după Survivor România! Ce dietă ține blondina pentru a scăpa imediat de surplus

În urmă cu doar câteva zile, Carmen Grebenișan a părăsit Survivor România și Republica Dominicană și s-a întors în țară, la viața cotidiană. Blondina a petrecut cinci luni desparte de casă, în condiții grele, fără prea multe lucruri sau mâncare. Însă, deși a fost supusă unui regim alimentar pe bază de cocos și apă, influencerița s-a întors cu kilograme în plus din competiție. Aceasta a dezvăluit că niciodată în viața ei nu a cântărit atât de mult, așa că a trecut imediat la dietă.

În cadrul competiției Survivor România, concurenții sunt privați de hrană. Așa că mulți dintre ei slăbesc considerabil. Un exemplu bun este chiar câștigătorul acestui sezon, Dan Ursa. Bărbatul a pierdut 20 de kilograme în cele cinci luni de competiție. Însă, de cele mai multe ori, în cazul fetelor, rezultatul este invers. Acestea se întorc cu kilograme în plus din cauza retenției de apă și a dereglărilor hormonale.

La fel s-a întâmplat și în cazul lui Carmen Grebenișan, care a ajuns acasă cu multe kilograme în plus. Influencerița le-a mărturisit fanilor săi că niciodată în viața ei nu a cântări așa de mult ca acum. Blondina a ajuns la 62 de kilograme, iar corpul său s-a transformat din cauza retenției de apă.

„Uite cum arăt, ca un hamster. Doamne, ce obraji am făcut! Am mega retenție de apă, încă mă lupt cu ea. O să vă povestesc mai multe, abia aștept să vă vorbesc, că nu am vorbit deloc pe Instagram de când am venit, chiar am vrut să iau o pauză. Deși am luat o pauză mare am simțit nevoia să se prelungească un pic.

Deci mare, mare retenție de apă! Nici nu se vede toată, dar cred că pe față vedeți cum abia își revine, a fost mult mai rău, am fost foarte, foarte umflată, am făcut și niște alergii, sunt multe de povestit, dar și lucruri foarte faine”, le-a spus Carmen Grebenișan internauților.

Dieta lui Carmen Grebenișan

Cum s-a întors de la Survivor România cu kilograme în plus, Carmen Grebenișan a trecut imediat la dietă. Blondina a ales să facă fasting, ceea ce înseamnă că pentru un număr mare de ore nu mănâncă nimic și toate mesele le concentrează într-o ferestră mică de timp. Mai mult, influnecerița își începe ziua cu un pahar cu apă cu lămâie, care inhibă pofta de mâncare.

„Apă cu lămâie și fasting, așteptăm să își revină corpul la forma lui pentru că vreau să vă arăt cântarul. (…) Proba cântarului, nu știu ce să zic. Deci 62 de kilograme. Niciodată nu am mai avut 62 de kilograme, niciodată nu am avut peste 60 de kilograme, cel mai mult am avut 57 și cred că înainte să plec la Survivor m-am îndopat ca lumea că așa mi s-a recomandat și cred că am făcut un 58 spre 59”, a mai spus Carmen Grebenișan.

