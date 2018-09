Prezicătoarea Carmen Harra, în moarte clinică! Mărturisiri cutremurătoare!

Celebra prezicătoare, Carmen Harra, a povestit drama prin care a trecut în copilărie. Ea a mărturisit că a fost la un pas de moarte după ce a fost luată de apele Someșului.(CITEȘTE ȘI: CUM A FURAT ”CALU MACHEDONU” DIAMANTE DE 5 MILIOANE € DINTR-UN FAIMOS MAGAZIN PARIZIAN)

“Eram la un picnic cu tata, cu mama, cu sora mea, eram lângă Someş, aveam 5 ani… Nu ştiam să înot şi am alunecat şi am căzut în Someş. Şi m-a luat apa, curentul foarte puternic şi am simţit cum mă duc, corpul meu se ducea la fund. Vedeam corpul meu cum se duce la fundul Someşului şi eu mă ridicam din acest corp. Intram într-un mic tunel de lumină unde am început să văd nişte feţe, foarte clar, ale unor persoane. Erau nişte femeii, şi acum îmi amintesc, erau atât de clare”, a povestit Carmen Harra, potrivit b1.ro

Carmen Harra (n.: 25 martie 1955) este o clarvăzătoare de origine română care a cunoscut succesul în America după ce a făcut previziuni pentru mai multe vedete de peste Ocean. Ea are o fiică. Alexandra Harra este una dintre cele frumoase femei din showbiz-ul românesc. La 28 de ani, tânăra i-a pus pe jar pe bărbaţi cu formele ei proeminente. Fiica lui Carmen Harra este asemănată cu celebrul fotomodel american Kim Kardashian.

În ultima perioadă de timp, Alexandra a devenit partenera mamei sale și oferă consultaţii psihoterapeutice în cabinetul din Florida. În plus, ea a scris şi o carte împreună cu mama ei, Carmen Harra. Alexandra locuieşte la Hollywood, într-un apartament la de lux. Reşedinţa sa are 140 de metri pătraţi.