Carmen Harra, previziune sumbră despre relația Biancăi Drăgușanu cu Alex Bodi: ”De asta există atâtea divorțuri!”

Carmen Harra a dat verdictul! Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au fost văzuți din nou împreună, la multă vreme de la divorț. Cei doi au avut o relație tumultuoasă, cu multe scandaluri și împăcări. După ce și-au spus adio, au mers pe drumuri diferite și au dat o nouă șansă iubirii: ea alături de Gabi Bădălău, iar el cu Ema Uta. Se pare că nici aceste povești de dragoste n-au funcționat, căci nici fosta prezentatoare nu mai e cu afaceristul și nici Bodi cu make-up artista. S-a zvonit că ar fi avut loc o împăcare între fosta moderatoare de la Kanal D și fostul ei soț, iar prezicătoarea și-a spus părerea sinceră!

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit, iar bărbatul și-a găsit fericirea în brațele altei tinere rusoaice, pe nume Daria. Culmea, tot așa o chema și pe rusoaica lui Alex Bodi, cea cu care s-a iubit printre despărțirile și împăcările de Bianca Drăgușanu. Încurcate sunt căile iubirii, pentru că nici Alex Bodi nu mai este împreună cu Ema Uta, femeia pe care o ceruse de soție.

Iată că, Bodi și Bianca i-au luat pe toți prin surprindere după ce au fost văzuți împreună la un restaurant din nordul Capitalei. Nimeni nu se aștepta ca aceștia să reia legătura la atâta timp de la divorț. Nu s-au împăcat, după cum a dezvăluit afaceristul. (VEZI AICI REACȚIA LUI)

CITEȘTE ȘI: ALEX BODI RUPE TĂCEREA DUPĂ CE A PETRECUT 2 SERI LA RÂND CU BIANCA DRĂGUȘANU! CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎNTRE EI, DE FAPT, LA 4 ANI DE LA DIVORȚ

Carmen Harra a spus ce crede despre cele două întâlniri recente dintre Bianca și Alex Bodi. Prezicătoarea nu vede o relație stabilă între ea și afacerist, în cazul în care ar decide să-și mai dea o șansă. În opinia ei, nu există nicio potrivire între fosta vedetă de la Kanal D și cel care i-a fost soț, în urmă cu câțiva ani. Mai mult decât atât, Carmen Harra nu vede împăcare nici cu Gabi Bădălău, dezvăluind adevăratul motiv în urma căruia și-a format această părere radicală.

„Bianca Drăgușanu nu are, de fapt, un viitor cu acest băiat pe care îl cheamă Bodi. De ce? Nu pentru că nu vreau eu, pentru că eu vreau să fie fericiți, dar facem niște codificări (…) Când oamenii nu se potrivesc, au relații temporare, de asta există atâtea divorțuri (…)

Niciuna din relațiile astea nu merge și când am auzit de ea acum mulți ani, când am venit în România acum 17 ani după mulți ani, și am fost întrebată de ea, am spus că eu cred că nu o să aibă niciodată o relație stabilă și au trecut de atunci 17 ani și iată…”, a explicat Carmen Harra, în emisiunea lui Capatos.