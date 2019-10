Carmen Tănase, despre ultima discuție cu Tamara Buciuceanu-Botez: ”Mi-a dat telefon și m-a certat…”

Carmen Tănase a mărturisit care a fost ultima discuție avută cu Tamara Buciuceanu-Botez.

Actriţa Carmen Tănase a spus că a vorbit cu Tamara Buciuceanu la telefon la câteva zile după ce Tamara Buciuceanu-Botez a împlinit 90 de ani. (CITEȘTE ȘI: ULTIMA APARIȚIE LA TV A TAMAREI BUCIUCEANU. ERA EXTREM DE SLĂBITĂ)

”Pe 10 august a fost ziua dumneai și am vorbit. Apoi, la câteva zile, mi-a dat telefon și m-a certat, pentru că îmi trimisese un ghiveci cu trandafiri roșii și eu nu i-am dat telefon. Acum am aflat și nu-mi vine să cred. Nu asociez deloc ideea de moarte cu Tamara Buciuceanu, care era viața și veselia. Știam că este în spital, dar am fost convinsă că va trece peste, așa cum a trecut peste multe în viața asta”, a spus Carmen Tănase, marți, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Tamara Buciuceanu-Botez a murit

Tamara Buciuceanu-Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitală, au precizat, pentru MEDIAFAFAX, surse medicale. Actrița a fost internată pe fondul unor probleme cardiace la începutul lunii octombrie, iar în ultimele zile, starea sa de sănătate se agravase. Surse medicale au precizat, pentru MEDIAFAX, că actrița Tamara Buciuceanu a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitală. Ulterior, reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. (VEZI ȘI: BOALA CRUNTĂ DE CARE SUFEREA TAMARA BUCIUCEANU-BOTEZ. DE CE A MURIT ÎNDRĂGITA ACTRIȚĂ)

„Spitalul Elias anunță cu regret dispariția unei mari doamne a teatrului românesc, Tamara Buciuceanu Botez. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții Spitalului Elias.

Actrița Tamara Buciuceanu Botez, în vârstă de 90 de ani, a fost internată, la începutul lunii octombrie, la Spitalul Elias din București, internarea survenind pe fondul unei boli cardiace mai vechi, care s-au agravat.