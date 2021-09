Carmen Tănase, împotriva certificatului verde. Ce spune actrița despre vaccinare

Încă de anul trecut, Carmen Tănase mărturisea că ea crede că noul coronavirus este un plan cu o ordine prestabilită și că ținta lui sunt copiii. Acum, actrița refuză să se vaccineze și este împotriva introducerii unei legi prin care accesul în anumite spații publice să fie restricționat în lipsa unui certificat de vaccinare anti-COVID-19.

„Eu am dreptul să intru oriunde vreau eu. Nu poate nimeni să îmi ia acest drept, atâta vreme cât eu sunt cetățean al acestei țări, plătitor de taxe și impozite. În clipa în care va fi o lege, și probabil că o să fie și asta, pentru că demența la care s-a ajuns nu are măsură, în clipa în care se va ajunge și la treaba aceasta, nu mă va mai interesa să mai fac parte dintr-o societate distopică și anormală”, a declarat actrița, potrivit Antena3.ro.

„Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă. Și atunci refuz să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii, pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi”, mai spunea Carmen Tănase în septembrie 2020.

Carmen Tănase: ”Copiii aceștia vor fi învățați să stea într-un pătrățel, de mici”

„Ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața aceasta nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă? Noi avem puncte de reper. Noi avem pe ce să ne bazăm. Avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură. Am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri.

Apoi a venit această libertate pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit. Generația noastră și-a făcut meseria. A trăit, a râs, s-a distrat. A mers în străinătate. Oamenii aceștia care sunt acum tineri și mai ales copiii care sunt în formare acum, care acum își dezvoltă și sistemul imunitar, dar și absolut toate circuitele psihice, copiii aceștia vor fi învățați să stea într-un pătrățel, de mici”, a adăugat.

