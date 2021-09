Curaj nebun! Dar curajul o face să se apropie, mental, de un trai, să zicem, normal. Carmen Vasilescu va sări, sâmbătă, cu parașuta. De la 3.000 de metri. Îi este frică? Da’ de unde, adrenalina este viața ei. PR al unor cunoscuți cântăreți și vloggeri, Carmen a fost lovită de destin chiar din naștere: diagnosticată cu tetrapareză spastică! Un grup de tulburări cerebrale care afectează toate membrele. În ciuda tuturor greutăților pe care le îndură, va face saltul!

Carmen Vasilescu are un chef nebun de viață, deși face parte din rândul persoanelor cu dizabilități. Nici nu se vede asta, pentru că a învățat să trăiască. Altfel.

”Sunt Carmen Vasilescu, am 32 de ani și încă din naștere am pășit în această lume însoțită de prietena mea pe viață, tetrapareza spastică extrapiramidală. Spun prietenă, cu toate că la început o consideram și încă mai am momente în care o consider dușman, pentru că am acceptat-o și am reușit să mă obișnuiesc cu ea și să nu-mi fie rușine cu ea”, avea să se prezinte Carmen.

Carmen Vasilescu face saltul vieții, de la 3.000 de metri, din scaunul cu rotile

Două zile au mai rămas până când Carmen Vasilescu o va face și pe asta: va sări cu parașuta, de la 3.000 de metri. Este pregătită, nici vorbă, iar curajul nu-i lipsește, pentru că de el a fost nevoită să profite pentru a simți că trăiește cu adevărat.

„Dintotdeauna mi-am dorit să am parte de experiențe noi, de adrenalină, să simt că sunt vie, că sunt capabilă de lucruri pe care de multe ori le considerăm imposibil de realizat! Pentru mine, dizabilitatea nu a fost niciodată un obstacol în a-mi trăi viața la intensitate maximă, în a descoperi misterele universului, în a mă bucura de tot ce poate fi mai frumos în jurul meu”, spune Carmen Vasilescu, pentru CANCAN.RO.

”Acum doi ani m-am dat în rollercoaster, în Barcelona, și am realizat că îmi place foarte mult senzația de teamă amestecată cu dorință nebună de a simți cum bate inima atât de tare încât să-mi sară din piept! Vreau să încerc și scuba diving, am multe idei în cap, dar toate la timpul lor!

Acum a venit momentul saltului în tandem de la 3.000 de metri, iar pentru asta am să mă deplasez în Transilvania, în apropiere de Turda, la o bază sportivă, unde am întâlnit, prin intermediul internetului, o persoană cu peste 5.000 de sărituri la activ, care a înțeles situația mea și este dispusă să facă tot ce este necesar pentru a-mi îndeplini visul de a mă simți ca o pasăre liberă, care poate să călătorească oriunde își dorește ea, sub cerul albastru.

Mereu mi-a plăcut să mă las purtată de vânt, iar acum nu va mai fi doar o expresie”, a continuat să ne dezvăluie curajoasa Carmen.

Carmen Vasilescu: ”Am zburat cu balonul, am călărit!”

PR-ul vedetelor își expunea, în urmă nu cu mult timp, țintele pe care le are. Dar amintea și de lucruri pe care nicio clipă nu a crezut că le poate face. ”Niciodată nu îndrăzneam sa visez că pot să redactez articole, interviuri cu artiști din industria muzicală. Dar, cu timpul, am început să scriu pe un site, să fiu PR pentru mai mulți cântăreți și vloggeri din România, dar și din străinătate, promovându-i online, pe radio și chiar la TV, lucru pe care-l fac și-n prezent.

De asemenea, am zburat cu balonul, am călărit, m-am dat în roller coaster și, dacă stau și mă gândesc, chiar și faptul că sunt absolventă a unui liceu cu profil tehnologic, fiind atestată ca «tehnician operator tehnică de calcul» și că, participând la olimpiadă, am obținut locul I pe județul Dolj, la proba teoretică, sunt lucruri pe care nu credeam că le voi face vreodată, dar totuși le-am făcut. Mi-aș dori să fac scufundări, să sar cu parașuta și multe alte lucruri, dar nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul”, spunea Carmen Vasilescu, într-un interviu pentru femeide10.ro.

