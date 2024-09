Casa în care Ramona Olaru a copilărit este o ruină! Imagini horror cu interiorul: „Nu e o rușine”

Momente de-a dreptul emoționante pentru Ramona Olaru! Vedeta a mers să viziteze casa în care a copilărit și a trăit până la vârsta de 20 de ani. Imagini horror cu interiorul locuinței. Totul este o ruină acum! Incredibil ce a găsit în locul pe care demult în numea „acasă”! Cum arată camera în care dormea seară de seară cu sora ei? Ce mesaj a postat vedeta pe rețelele de socializare?

Ramona Olaru este activă pe rețelele de socializare, așa că de data aceasta i-a „luat” pe urmăritorii ei într-o plimbare specială. Vedeta a filmat, pas cu pas, cum a ajuns în casa în care a copilărit, dar totodată a prezentat și imagini din interior.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani recunoaște că nu a avut întotdeauna o viață de lux și fără griji financiare. Cu toate acestea, Ramona Olaru își reamintește cu drag de tot ce a trăit când era copil.

Ramona Olaru a ascultat sfatul psihologului și a mers să vadă cum arată acum locul în care a copilărit. Vedeta le-a povestit urmăritorilor ei că a crescut la o fermă, făcea baie într-un canal de irigații și mergea pe jos la școală.

„Acesta este drumul spre ferma unde eu am crescut, ca să se înțeleagă. Am crescut, nu era ferma mea, că așa s-a mai scris. Acesta canalul de irigații unde, practic, noi făceam baie când eram mici. Pe aici se mergea pe jos către școală (…) Psihologul, la un moment dat, mi-a zis să mai trec prin locurile pe unde am crescut (…) Aceasta este locuința în care eu am crescut. Ce mică pare”, a spus Ramona Olaru pe InstaStory.