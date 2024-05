Câștigătoarea de la America Express îi bate obrazul iubitului, dar actorul din ”Lia” îi dă replica savuroasă. Ce face Ștefan Floroaica după ce se termină serialul?!

Ștefan Floroaica are content variat pe paginile sale de socializare, însă multe dintre postări au ca fundament pasiunea actorului pentru mașini. Protagonistul serialului LIA este zărit cu recurență ba într-un G Klass, ba într-un BMW Seria 7 cu motor V12, ba într-un Jaguar decapotabil. Vedeta le tot schimbă, însă este interesant de aflat cum reacționează Sânziana Negru la investițiile iubitului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ștefan Floroaica a oferit un interviu de senzație, ca răspuns la multe dintre „dilemele” publicului.

Printre subiectele HOT se află și viața de după serial a lui „Petru”, cel îmbrățișat de publicul telespectator în cele patru sezoane ale proiectului difuzat pe Antena 1.

Pasiunea pentru mașini are rădăcini în trecutul actorului de la Antena 1: „Pe la vreo 16 ani am lucrat într-un service!”

CANCAN.RO: Ștefan, ce se întâmplă cu toate mașinile pe care ți le cumperi? Îmi imaginez că sunt o pasiune foarte costisitoare…

Ștefan Floroaica: Nu sunt foarte multe mașini și nu te gândi că dau mulți bani pe mașini. Eu când eram puștan, pe la vreo 16 ani, am lucrat într-un service, cunosc domeniul. Sunt niște mașini pe care mi le doream eu de când eram mic și acum că am mai strâns și eu niște bănuți și îmi permit, mă uit după ele. Dar nu arunc cu mulți bani, să știi.

CANCAN.RO: După ce îți faci acest capriciu de moment, nu te gândești că poate nu ești foarte responsabil?

Ștefan Floroaica: Nu, nu arunc cu foarte mulți bani. Orice mașină aș vinde, o dau cel puțin cu cât am luat-o, pe scurt. Nu sunt genul colecționar, care dă nu știu câte zeci de mii de euro pe o mașină. Sunt niște mașini ieftinele, momentan, pe care le negociez foarte bine când le iau. Dacă nu negociez n-o cumpăr. Doar dacă ajung în pragul în care zic «mamă, ce afacere bună am făcut», iau mașina. Dacă nu, nu.

Sânziana Negru a renunțat să mai fie cheltuitoare de când are o relație cu Ștefan Floroaica: „Înainte avea problema asta!”

CANCAN.RO: Din partea cealaltă a casei nu se aude un «Ștefane, potolește-te odată»?

Ștefan Floroaica: O, ba da, 100%. Dar trebuie să-i explic mereu acest proces «e mai mult o investiție decât un moft, deci eu pot să iau banii ăștia oricând pe mașină».

CANCAN.RO: Ea dacă își cumpără haine sau accesorii, tu nu mai ai acum ce să-i zici?!

Ștefan Floroaica: Știi care e faza? Nu și-a mai cumpărat haine. Din câte am înțeles, înainte avea problema asta, să arunce cu banii pe haine. De când suntem împreună, nu prea s-a mai întâmplat treaba asta, poate pentru că sunt eu mai chibzuit și a văzut la mine. Se transmite, și eu de la ea și invers.

„Lia” se termină, dar protagonistul proiectului nu se lasă descurajat: „Nu mai depind de alte proiecte externe!”

CANCAN.RO: Se filmează vreun sezon de Lia acum?

Ștefan Floroaica: Se filmează sezonul patru, mai e foarte puțin și se termină tot serialul. În vară, gata! Mai sunt câteva săptămâni.

CANCAN.RO: Nu te gândești că…

Ștefan Floroaica: Că mi-a trecut vremea sau ce?!

CANCAN.RO: Nu ai teama că va mai dura până prinzi vreun proiect?

Ștefan Floroaica: Nu, fiecare etapă din viață are un farmec. Acest serial e o etapă minunată. Dup-aia dacă e să nu fie altă etapă în care să joc, nu e nicio problemă.

CANCAN.RO: Păi și tu te întorci la service, ce faci?

Ștefan Floroaica: Nu, ce ai?! Am multe planuri în cap acum, nu mai depind de alte proiecte externe. Pot, la un moment dat, să dezvolt și eu ceva personal.

