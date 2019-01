Câștigătoarea de la “X Factor”, în culmea fericirii după ce i s-a împlinit cel mai mare vis! Bella Santiago, declarații emoționante

Bella Santiago, câștigătoarea de anul trecut a emisiunii “X Factor”, este în culmea fericirii! Ea a declarat în cadrul unui interviu emoționant care e motivul bucuriei sale fără margini. De altfel, acesta este visul pe care și l-a dorit să devină realitate din tot sufletul. Dezvăluirea talentatei artiste din Filipine vine la scurt timp după ce ea a intrat în semifinalele Eurovision România 2019 cu piesa “Army of love”, după ce a primit un wild card din partea juriului.

Câștigătoarea de la “X Factor”, în culmea fericirii după ce i s-a împlinit cel mai mare vis

Bella Santiago își va aduce fiica în România, după ce a stat departe de ea doi ani, timp în care nu a putut să o vadă. Totul se va întâmpla peste două luni când cântăreața va merge să o ia din Filipine și va locui la noi în țară împreună cu soțul vedetei. Înainte de “X Factor”, artista abia reuşea să se întreţină şi toţi banii pe care îi câştiga îi trimitea în țara natală pentru ca fetița ei să aibă bani de hăinuţe şi mâncare.

“O să o aduc pe fata mea. O să merg cu soţul în martie în Filipine să o aduc aici, să stea cu noi. De doi ani nu am văzut-o. Acum sunt foarte fericită că o s-o aduc aici şi asta e cel mai important. Am venit în România să lucrez, să fac bani pentru ea. (…). A fost foarte fericită când a aflat. Abia aşteaptă să ajungă aici”, a dezvăluit Bella Santuago la o emisiune care rulează la Antena Stars.

Bella Santiago cântă de când avea 5 ani și a susținut numeroase concerte în Filipine, Taiwan, dar și în Malaezia, unde l-a cunoscut pe actualul său soț. Ea a venit în România împreună cu el în 2016. Curând, artista a fost remarcată imediat şi a ajuns să cânte cu băieţii din trupa Jukebox, alături de care a participat la Selecţia Naţională Eurovision 2018, cu piesa “Auzi cum bate”.

Ce face Bella Santiago cu banii câștigați la “X Factor”

În vârstă de 28 de ani, câștigătoarea de la “X Factor” 2018 a spus în cadrul unui interviu emoționant ce a însemnat pentru ea concursul de la Antena 1, dar și ce va face cu cei 100.000 de euro câștigați.

“Experiența «X Factor» a fost foarte tare. Am prieteni care mi-au scris numele meu și nu am știut. Când am intrat acolo, la preselecții, mi-au zis că sunt deja pe listă. (…). Plec în Dubai, am concert acolo pe 28. După ce am apărut la X Factor m-au sunat să mă întrebe dacă pot să cânt un Dubai. Delia este cel mai mare artist din România. E foarte caldă ca om și foarte deschisă, fericită. Vreau să fiu ca ea. Eu sunt foarte rușinoasă. Vreau să fiu ca ea, să nu mai fiu așa. Când am intrat pe scenă, nu am mai avut emoții deloc.

Fata mea mi-a zis că își dorea foarte mult să câștig eu. I-am spus că încerc, pentru că nu sunt româncă româncă. (…) Copilăria mea a fost foarte tristă, tatăl meu a murit când aveam un an. Am stat cu bunicul și bunica, mama mea a plecat. Am lucrat acolo. I-am spus fiicei mele când am plecat că trebuie să lucrez pentru ea, să aibă o viață bună, nu ca mine. A fost foarte tristă viața mea. Nu vreau să simtă la fel. Am simțit că a fost foarte greu. Vreau să facă tot ce vrea ea, să îi dau tot ce vrea ea, să am și eu bani pentru ea.Mă gândesc ca banii să îi folosesc pentru fata mea, să facă școala internațională aici. Mă gândesc să ajut și copiii orfani”, a mărturisit Bella Santiago într-o emisiune de la Antena Stars.