Cât a mers darul la nunta lui Emi de la „Noaptea Târziu”! Invitații nu s-au uitat la bani: „Să fie bine pentru toată lumea”

În urmă cu o lună, Emi de la „Noaptea Târziu” a renunțat la burlăcie și a ajuns în fața altarului. După o relație de trei ani cu Mădălină, tânărul a decis să facă pasul cel mare. Nunta a fost una de poveste, iar cei invitați au fost generoși și nu s-au uitat la bani atunci când a venit vorba de dar.

Mădălina și Emi Popescu formează un cuplu de mai bine de trei ani și recent au făcut și pasul cel mare. Cererea în căsătorie a fost una inedită și a fost făcută de membrul trupei „Noaptea Târziu” încă de pe vremea când se afla în competiția Asia Express. Mădălina a văzut la televizor totul și a spus un mare „Da”, iar în urmă cu o lună a avut loc și nunta.

(CITEȘTE ȘI: EMI DE LA NOAPTEA TÂRZIU ȘI MĂDĂLINA S-AU CĂSĂTORIT! PRIMELE IMAGINI DE LA EVENIMENT)

Cucu și Cuza, dar generos pentru cei doi miri

De la nunta lui Emi nu aveau cum să lipsească colegii de trupă, iar Cuza și Cucu au fost invitați de seamă. Cei doi i-au fost alături mirelui îi ziua cea mare și s-au distrat de minune. Mai, mult aceștia au fost și destul de generoși atunci când a venit vorba de darul de nuntă.

Se pare că atât Cucu, cât și Cuza au băgat adânc mână în buzunar. Cucu a declarat că deși a mers singur la nunta lui Emi a pus în plic bani cât pentru mai multe persoane. Însă, cel mai generos la acest capitol s-a dovedit Cuza.

„Nu știu dacă a făcut public asta, dar este OK, nu am fost zgârcit. I-am dat fix cât trebuie, cât avea nevoie de la mine. El o să vină cu Mădălina. (n.r. la nunta lui) Am dat un dar cât să fie bine pentru toată lumea, nici puțin, nici exorbitant de mult, a fost bine. Am mers singur, dar pot să zic că am dat pentru mai multe persoane. Așa e frumos, nu? M-am și distrat de bani, nu de toți, dar a fost fain”, a declarat Cucu, potrivit ego.ro

„A fost în top Cuza (n.r. în ceea ce privește darul). A fost în top dacă împarți darul așa, de familie, că au mai fost părinți, nași, chestii. Cuza e medaliat fiind singur”, ne-a declarat și Emi.

(VEZI ȘI: FOSTUL IUBIT AL RAMONEI OLARU L-A DAT PE SPATE PE EMI DE LA NOAPTEA TÂRZIU! CE S-A ÎNTÂMPLAT LA NUNTĂ)

Emi și Mădălina, regrete după nuntă

Nunta lui Emi și a Mădălinei a fost una de vis, așa cum cei doi și-au imaginat-o. Însă, aceștia au rămas cu un regret. Se pare că în agitația momentului au omis să facă fotografii alături de familie, iar asta îi macină acum.

„Nu există perfecțiune, dar a fost 90% perfect. Am fost prea haosați și am uitat detalii personale importante, adică poze cu oameni din familie și ne macină puțin că nu am făcut. În rest, totul a fost ideal.

Toți invitații ne-au sunat a doua, a treia zi și ne-au felicitat, au spus că a fost totul foarte frumos. Mica problemă a fost că nu am făcut poze cu familia. Îți dai seama că ne roade puțin…”, a declarat Emi de la „Noaptea Târziu”, potrivit impact.ro.