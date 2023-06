Emi Popescu nu putea da skip festivalului Saga, astfel că l-am întâlnit, în weekend, pe membrul trupei Noaptea Târziu în zona VIP, însă fără cea care îi este soție. Bineînțeles că am cutezat a-l lua la întrebări pentru a afla cum își trăiește artistul viața de om însurat, dar și pentru a descoperi de ce Mădălina și-a lăsat soțul singur în cele trei zile de distracție festivalieră. Totodată, CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, că cel care poate lua premiul I pentru cel mai darnic nuntaș este chiar Cuza. Fostul iubit al Ramonei Olaru nu s-a zgârcit la petrecerea bunului său prieten, astfel că a scos bani grei din buzunar. Sume care-i vor fi, totuși, returnate… cândva!

Numai că „schimbul” se va face în lei. Emi Popescu se gândește la inflație, astfel că menționează că suma acordată de Cuza, în euro, va fi înapoiată în bani românești, asta numai în cazul în care coprezentatorul de la Neatza are de gând să-și pună pirostriile în 5-6 ani.

„Eu bag zâmbete-n gură”

CANCAN.RO: Ce faceți, domnul Emanuel, singur singurel, doar cu prietenii?! Unde a rămas soția?

Emi Popescu: Nu mă așteptam la întrebarea asta, era doar previzibilă! Soția este la un congres al medicilor dentiști, așa că weekend-ul ăsta sunt singur.

CANCAN.RO: Cum te-a luat dacă ea merge la congrese și e fată deșteaptă?

Emi Popescu: Sabin, am liceul terminat, am o facultate terminată, la care am făcut și master, și două module psihopedagogie și o am și pe a doua facultate terminată.

CANCAN.RO: Doamna bagă freza-n gură altor oameni și dacă a mișcat un centimetru mai încolo s-a terminat.

Emi Popescu: Da, dar eu bag zâmbete-n gură.

CANCAN.RO: Cum e viața de om însurat pentru că am auzit de foarte multe ori chestia asta: un act este posibil să-ți modifice percepția vizavi de relație. Este adevărat sau nu este adevărat?

Emi Popescu: O fi, am auzit și eu, nu la noi. La noi nu e cazul deloc. Adică e același lucru, nu s-a schimbat absolut nimic. Suntem fix la fel, nu e niciun pic de schimbare.

CANCAN.RO: Dar ce, ea înainte s-o ceri nu-ți trimitea pe Instagram inele frumoase?

Emi Popescu: Noi suntem independenți. Ea, dacă are nevoie de ceva, își cumpără singură. Eu la fel. Nu e cu apropouri din astea.

CANCAN.RO: Acum cine urmează? Cuza?

Emi Popescu: Doamne ajută!

CANCAN.RO: L-ai vedea însurat?

Emi Popescu: E un băiat familist și dintotdeauna și-a dorit un cămin. Dar trebuie și fata potrivită.

Topul darurilor de la nuntă, întocmit de Emi Popescu: „Cuza e medaliat”

CANCAN.RO: Ai numărat banii?

Emi Popescu: Numărai banii, într-un final. N-am ieșit pe minus, asta e cel mai important. Ăsta a fost și punctul din care am plecat: Bă, facem, dar nu ne aruncăm chiar la nenorociri din alea să venim gaură.

CANCAN.RO: Cel mai darnic nuntaș cine a fost? Cuza?

Emi Popescu: A fost în top Cuza. A fost în top dacă împarți darul așa, de familie, că au mai fost părinți, nași, chestii. Cuza e medaliat fiind singur.

CANCAN.RO: Pentru că stau să mă gândesc că el ți-a dat euro când era 5 și dacă se însoară peste 5-6 ani, cu inflația, cu alea…

Emi Popescu: Îi dau lei. Sau dolari, ceva, lire sterline.

CANCAN.RO: Dacă ai avea de ales între soție și Noaptea Târziu, cu cine ai rămâne și de ce cu Noaptea Târziu?

Emi Popescu: Mamă… E o situație ipotetică, nu există. Pentru că Mădă m-a susținut întotdeauna. Cred că aș alege-o pe Mădă pentru că putem face un alt proiect, de la început. Că noi tot aia suntem și îi schimbăm numele.

