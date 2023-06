Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina s-au căsătorit! Primele imagini de la eveniment

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina au parte de cele mai frumoase momente, pentru că duminică s-au căsătorit religios. Cei doi și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu, după ce acum câteva zile s-au cununat civil. Primele imagini de la fericitul eveniment!

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina trăiesc cele mai frumoase momente. După ani de iubire, și-au unit destinele și au pășit împreună în fața altarului. Acum câteva zile, cei doi au spus cel mai frumos DA în fața ofițerului de stare civilă. De la fericitul eveniment nu au putut lipsi nașii, Elisa și Cosmin Natanticu, familia și cei apropiați. Artistul a postat primele imagini din ziua cea mare, iar comentariile și mesajele frumoase au început să curgă pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: EMI DE LA NOAPTEA TÂRZIU S-A CĂSĂTORIT. IMAGINILE ZILEI CU ROCHIA DE MIREASĂ A MĂDĂLINEI

Primele imagini de la nunta lui Emi de la Noaptea Târziu

Emi și Mădălina trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de trei ani. Artistul și blondina s-au bucurat de ziua minunată din viața lor alături de cei dragi. Distracția a fost în toi, iar oamenii dragi lor nu au lipsit de la marele eveniment. Cântărețul și partenera lui au strălucit de-a dreptul în ziua cea mare, s-au completat perfect și au arătat într-un mare fel. Eliza și Cosmin Natanticu au acceptat să le fie nași, pentru că au o relație specială de prietenie.

CITEȘTE ȘI: CUCU ÎL DĂ ÎN VILEAG! CĂSĂTORIA, BAT-O VINA, EMI LE-A “STRICAT” ORÂNDUIALA BĂIEȚILOR DE LA NOAPTEA TÂRZIU!

„Suntem bucuroși și emoționați pentru fini. A fost dorința Mădălinei ca noi să îi cununăm și noi am fost împreună la momentul cererii în căsătorie, și eu am izbucnit în lacrimi, pentru că așa sunt eu, emotivă, și mi s-a părut frumos. Cumva eu am propus să le fim nași.”, au spus Eliza și Cosmin Natanticu, potrivit antenastars.ro.

Emi de la Noaptea Târziu și-a cerut iubita în căsătorie când era la Asia Express

Membrul trupei Noaptea Târziu a cerut-o în căsătorie pe Mădălina, pe vremea când participa la Asia Express. Tânărul i-a transmis câteva cuvinte frumoase, care au emoționat-o până a izbucnit în lacrimi.

„Vreau să-i spun ceva Mădălinei. Într-un moment în care totul părea că se duce în jos și mi se înecau corăbiile, ea a apărut în viața mea și m-a stabilizat. M-a calmat, a fost lângă mine în niște perioade foarte grele. O iubesc, nu avem o poveste de 70.000 de ani împreună. Nu sunt bun la asta, nu am mai făcut asta niciodată și nici nu vreau să o mai fac. (…) Mi-am imaginat momentul ăsta, așa că, vrei să te măriți cu mine?”, spunea Emi, pe vremea când era în competiția de la Antena 1.