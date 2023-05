Cucu îl dă în vileag! Căsătoria, bat-o vina, Emi le-a “stricat” orânduiala băieților de la Noaptea Târziu!

În ciuda faptului că drumurile componenților trupei „Noaptea Tarziu” nu se mai intersectează în mediul online atât de des ca până acum, Cucu, Emi și Cuza au rămas prieteni la cataramă. Dintre cei trei crai, Emi este singurul care a pus piciorul în prag și renunță la burlăcie. În mai puțin de o lună, pe 10 iunie, fostul câștigător de la „Te cunosc de undeva!” se căsătorește cu aleasa lui, Mădălina. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cucu dezvăluie detalii insolite din culisele mariajului celui mai bun prieten!

Horațiu Adrian Cuc nu îi poartă pică lui Emi, ba din contră. Chiar dacă se declară un bărbat singur, cu ușor ghinion în dragoste, artistul se oferă să dea un dar generos pentru colegul de trupă – de trei ori banii de la o nuntă normală!

Cucu se declară urmărit de ghinion în dragoste: „Nu se leagă niciodată!”

CANCAN.RO: Ai fost singur în Bali?

Cucu: Nu s-a întâmplat nimic acolo și cum îți mai spun eu ție, Sabine, în momentul în care există cineva în viața mea, clar o să vă zic. Eu nu mă ascund, pun peste tot. Se mai întâmplă, mai apare câte cineva, dar niciodată nu e ceva pe termen lung, măcar o săptămână.

CANCAN.RO: De ce, unde simți că se fragmentează lucrurile?

Cucu: Nu găsesc persoana aceea, dar nici nu o caut, asta e clar. Dar au mai fost momente în care am avut și o relație, de două luni, să zicem, anul trecut. Dar nu am făcut-o public până nu am știut că e sigur și uite că nu mai e relația. Așa că a fost bine că n-am făcut-o publică. Nu sunt ele de vină, nici eu nu sunt de vină, efectiv ăsta e Universul. Nu se leagă niciodată!

Mariajul lui Emi i-a luat prin surprindere pe „burlacii” Cuza și Cucu: „O să dau triplu față de cât dau de obicei la o nuntă!”

CANCAN.RO: Am fost la Emi la degustarea de meniu pentru nuntă, este insolit să îl vezi în această postură. Te așteptai să îl „pierdeți” prima dată pe Emi, sau dintre voi trei care credeați că ar fi fost primul căsătorit?!

Cucu: La noi, dacă mă întrebai acum patru sau cinci ani eram eu. Dup-aia a fost Cuza, la Emi niciodată nu ne-am gândit. Emi era în «pending» tot timpul, eram «Emi să își facă iubită și în special soție?!». Și uite că eu n-am mai făcut nuntă, Cuza n-a mai făcut nuntă și uite că Emi ne-a luat prin surprindere. Cumva trebuie să fie un exemplu pentru noi acum, să trecem și noi la treabă. După cum am spus și mai devreme nu ne grăbim, dar probabil o să vină cândva și treaba asta. Și vezi că Emi are nași cu bani, a știut ce să-și aleagă.

CANCAN.RO: Câți bani bagi la plic?

Cucu: Nu e frumos să zic suma, dar pot să zic că o să dau triplu față de cât dau de obicei la o nuntă! Triplu sau poate chiar de patru ori.

