Ce meniu de lux va avea Emi de la Noaptea Târziu la nuntă: „93% i se datorează ei!”

CANCAN.RO vă prezintă un material special ai cărui protagoniști sunt familiile Popescu și Natanticu. Emi de la Noaptea Târziu urmează să își unească destinele cu Mădălina, aleasa lui. Prima pereche de nași este formată din Cosmin și Eliza Natanticu, foști oponenți ai lui Emi în competiția Asia Express. Cele patru personaje au ales, de comun acord, meniul pentru mariajul ce urmează să aibă loc în data de 11 iunie, așa că interviul exclusiv a fost atât despre gastronomie, cât și despre culisele celor două familii.

Emi Popescu recunoaște că puterea decizională îi aparține într-un procent foarte mic, când vine vorba de organizarea marelui eveniment. Viitoarea soție s-a ocupat de alegerea meniului, precum și de cea a artiștilor cu nume grele. La capitolul urmași, Mădălina și partenerul artist dezvăluie că așteaptă un copil, după nuntă. Cosmin Natanticu glumește și susține că și-ar dori să devină părinte în același timp cu prietenul Emi.

Emi și Mădălina au optat pentru două perechi de nași pentru nunta din iunie, printre care și familia Natanticu

CANCAN.RO: Pe ce dată te căsătorești, Emi?

Emi Popescu: Pe 11 iunie.

CANCAN.RO: Astăzi s-a stabilit și meniul, la Le Chateau, dar voiam să te întreb cum s-a luat decizia punerii nașilor – Cosmin și Eliza Natanticu?!

Cosmin Natanticu: Să îți spună Emi cum n-a vrut să mă ia naș, dar n-a avut încotro.

CANCAN.RO: A câta variantă a fost Cosmin?

Emi Popescu: Primele variante ei au fost, mai avem o pereche de nași care au fost și ei.

Eliza Natanticu: Au pus într-un bol niște bilețele, sanchi, asta e vrăjeala lor, că au avut mai multe perechi de nași. Și au tras de acolo, ne-au extras și pe noi.

Emi Popescu: Am tras Mihai Petre de vreo două – trei ori. Dar am ales răul mai mic. Dar Mihai Petre și Elwira ar fi fost niște nași foarte buni.

Cosmin Natanticu: La dansul mirilor, nu mai dădeau bani să facă pregătiri.

Emi Popescu: Mădălina a avut cu Eliza o conexiune de la început, ea nefiind cu noi în Asia și neștiind ce ne-am hârjonit noi pe-acolo. Și eu când am auzit că trebuie să-i pup mâna lui Natanticu am zis «ce am făcut greșit în viață?!».

Emi Popescu: „Să spunem că 93% din nuntă i se datorează Mădălinei!”

CANCAN.RO: Cine a decis care vor fi preparatele? Emanuel, vreau să acorzi soției ce este al soției!

Emi Popescu: Mulțumim bucătarului, că el a gătit, noi am avut de ales. Să spunem că 93% din nuntă i se datorează Mădălinei. Eu sunt doar acolo, mă întreabă dacă îmi place, nu pot să-i spun că nu. Pentru că dacă îi spun că nu, a dezvoltat niște tehnici consolidate de a mă face să-mi rog plecatul de acasă, ca să zic «da». Îmi găsește 2000 de argumente, îi zic «bine, îmi place».

CANCAN.RO: Și Cuza te-a dat de gol într-un interviu, știm cine e cocoșul la tine în casă!

Emi Popescu: A greșit! Decizia este democratică, democrația ne-a învățat faptul că atât timp cât soția este mulțumită, totul este bine.

Cosmin Natanticu: Dacă vrei liniște în casă, trebuie să spui ca ea.

Eliza Natanticu: Trebuie să zici «da» la orice!

Cosmin Natanticu: Ea nu bate cu pumnul în masă, dă în față direct.

Eliza Natanticu: Direct cu pumnul în meclă.

Emi Popescu: Eu încă n-am 10 ani de relație ca ei, dar sper să n-ajung în punctul ăsta.

La nunta lui Emi Popescu vor cânta Laura Lavric, Valentin Sanfira și Connect-R

CANCAN.RO: Din prima zi în care v-ați cunoscut și până la nuntă, cât timp a trecut?

Emi Popescu: Trei ani de zile.

CANCAN.RO: Dar ce a avut Mădălina de s-a creat această simbioză?

Emi Popescu: A fost la locul potrivit în momentul potrivit. Tu, cunoscându-mă pe mine, știu de ce îmi pui întrebările astea, dar așa a fost să fie. Orice cal de cursă ajunge gloabă la un moment dat. Ce zburdam eu pe la toate distracțiile, acum uite-mă acasă, facem apartamentul.

Cosmin Natanticu: Orice cal de cursă ajunge cal de povară. Țin minte când ziceai așa «car ciment, car moloz, facem apartamentul, asta voiai să zici».

CANCAN.RO: Mădălina, care este cea mai bună parte a lui Emi?

Emi Popescu: Răbdare. A învățat să o aibă. Suntem complementari.

CANCAN.RO: Și artiștii tot Mădălina i-a ales pentru nuntă, cine o să cânte?!

Emi Popescu: La muzică populară, ea a ales pentru zona Moldovei, eu zona Olteniei. Doamna Laura Lavric pe partea de muzică populară din Moldova și Valentin Sanfira pentru Oltenia. Mădălina a mai ales un band, Nicoleta Oancea cu trupa. Dar o să cânte și Connect-R.

Familiile Popescu și Natanticu intenționează să conceapă urmași în același timp

CANCAN.RO: Emi, îți dăduseră „țeapă” niște meseriași, voiam să te întreb în ce stadiu vă este casa?!

Emi Popescu: Nu suntem foarte bine, vrei să te mint?! Până la urmă am făcut-o, dar uite că ies la suprafață niște nereguli, trebuie refăcut, pare că nu se mai termină și dai din una în alta.

CANCAN.RO: Ce datini veți respecta?

Emi Popescu: Jarteaua și buchetul miresei, trebuie neapărat.

CANCAN.RO: Copilul când vine, Emi?

Cosmin Natanticu: Noi îi așteptăm pe ei să facă copilul, să îi ducem la școală. Putem să mergem în vacanță, îi ducem la grădiniță împreună.

Emi Popescu: Vrei să îți spun când vine la noi copilul? După nuntă, sigur. Începe «agricultura» după nuntă.

