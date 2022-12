Emi de la Noaptea Târziu se însoară! În luna iunie a anului 2023, fostul concurent de la „Te cunosc de undeva” are programată nunta cu aleasa inimii sale, Mădălina. O dorință a avut vedeta de la Antena 1. Să danseze pe muzica lui Theo Rose. Lucru dezvăluit în exclusivitate, într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO. Numai că Theodora Maria Diaconu, pe numele său real, n-ar mai putea să-i facă pe plac solistului de la „Noaptea Târziu” pentru că, după calculele lui, atunci ar trebui că ea să nască.

La jumătatea anului viitor, Emi de la „Noaptea Târziu” și iubita sa, Mădălina, urmează să se căsătorească. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, „jumătatea” lui Cuza de la „Te cunosc de undeva” a dat detalii despre pregătirile făcute pentru marele eveniment.

Locația este aleasă, însă costumația celor doi nu. Mai e timp, spune Emi Popescu. Singura lui supărare e că Theo Rose n-ar putea să-i cânte la nuntă. El vrea, dar ea e însărcinată, lucru dezvăluit în superexclusivitate de CANCAN.RO (Vezi AICI detalii), și ar urma să nască în perioada în care el și mireasa lui vor ajunge în fața altarului.

Mai mult decât atât, Emi Popescu a dezvăluit, în exclusivitate, că vrea să fie tată. Doar că mai are de așteptat. După spusele lui, Mădălina i-a pus o condiție: să rămână însărcinată după nuntă. Pentru a nu fi mireasă-gravidă.

„Eu îmi doream foarte mult să ne cânte Theodora”

CANCAN.RO: Tu mereu zici că te apuci de dietă și după… story cu mâncare nesănătoasă. Păi ce facem, mă, Emi?!

Emi Popescu: Am zis, am zis. Dar nu uita că în iunie (nr. atunci are loc nunta membrului trupei „Noaptea Târziu” și a iubitei sale, Mădălina)… Și costumul ăla trebuie totuși să vină fără bagaj. Nu, mă apuc de mișcare, de dietă.

CANCAN.RO: V-ați apucat de organizat nunta?

Emi Popescu: Nu, pas cu pas. Locația o avem deja stabilită, e totul OK. Febra cu rochia de mireasă încă nu. Mai e, până în iunie mai e. Ne stabilim și noi undeva prin martie, aprilie, să vedem. Eu aș merge chiar din mai să-mi văd costumul că poate slăbesc mai mult. Uite, acum… eu îmi doream foarte mult să ne cânte Theodora (nr. Theo Rose). Dar e cu surpriza.

„Dacă eram eu gravid nu-mi păsa, mi se părea amuzant„

CANCAN.RO: Știai? Ți-a zis? Sau ai aflat de unde a aflat toată lumea, din presă?

Emi Popescu: Nu, știam. Știam cu o zi înainte de presă. Și cred că n-o să se mai poată că dacă stau să calculez, cam pe acolo e cu… bagajul în față (nr. în perioada în care Emi Popescu va face nunta, Theo Rose va naște). Cu surpriza. Că eu sunt cu bagajul.

CANCAN.RO: Și tu cu surpriza când?

Emi Popescu: Când o vrea bunul Dumnezeu. Da, vrem, dar Mădă a avut o condiție. Mi-a spus de la început: „Bă, eu nu vreau să fiu mireasă gravidă. După nuntă…”. Eu am înțeles, am respectat. Asta sunt femeile. Mie nu-mi pasă. Dacă eram eu gravid nu-mi păsa, mi se părea amuzant.

