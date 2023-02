Eliza Natanticu, pregătită să devină mamă! Ce spune despre venirea pe lume a primului său copil

Cosmin și Eliza Natanticu sunt împreună de 13 ani, iar de 5 ani sunt căsătoriți. Cei care îi urmăresc și îi apreciază au fost curioși să afle care sunt planurile lor de viitor, în special în ceea ce privește venirea pe lume a unui copil. Până acum, cuplul a ținut acest aspect departe de ochii curioșilor, dar recent, soția comediantului a făcut declarații despre mărirea familiei sale.

Cosmin și Eliza Natanticu s-au cunoscut datorită unei prietene comune și pentru că lucrurile între ei au mers bine, încă de la început, au decis să meargă mai departe pe același drum.

Comediantul și partenera lui s-au căsătorit pe 9 septembrie 2018, după nouă ani de relație. Situația dintre cei doi nu a fost întotdeauna roz, însă, împreună au reușit să depășească momentele tensionate. Cu toate acestea, cuplul nu are copii, deși amândoi își doresc enorm să devină părinți.

Eliza Natanticu: „Noi o să mai încercăm…”

În cadrul unui interviu recent, Eliza Natanticu a explicat faptul că așteaptă cu nerăbdare momentul în care va deveni mamă, mai ales că îl vede pe partenerul său tăticul ideal. Mai mult, artista a declarat că în viitorul apropiat visul i s-ar putea îndeplini.

„Eu și Cosmin ne dorim un copil, normal, dar nu este după cum vrem noi, este după cum vrea Dumnezeu! Noi ne lăsăm în mâna Domnului! Eu zic că El decide, nu noi, dar noi o să mai încercăm în perioada următoare poate – poate cine știe! În Cosmin văd un tătic de nota zece, o latură extraordinară în el în ceea ce privește spiritul patern.

Am văzut un episod cu soțul meu și un copilaș în care Cosmin îi făcea un moment de magie celui mic, am fost fermecată de el și impresionată când am văzut că iubește copiii și cum se comportă cu ei”, a declarat Eliza Natanticu, pentru Click!