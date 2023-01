Cât de mult a afectat-o pe Gabriela Cristea mariajul toxic cu Marcel Toader. ,,În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul...”

Prezentatoarea emisiunii ,,Mireasa – capriciile iubirii”, Gabriela Cristea a rememorat momentele neplăcute din fosta ei căsnicie cu Marcel Toader. Vedeta și-a amintit când a fost supusă abuzului fizic, lucru care a umplut paharul și a produs divorțul vedetei. Deși cu siguranță nu îi este ușor, Gabriela Cristea vorbește despre toată acea perioadă prin care a trecut și speră ca experiența ei să le ajute pe alte femei să nu treacă prin același lucru.

Totul s-a întâmplat în urmă cu ceva timp, când Gabriela Cristea i-a spus unei concurente despre chinurile prin care a trecut în căsnicia cu Marcel Toader. Deși nu i-a dat numele, este lesne de înțeles, mai ales că vedeta a oferit mai multe detalii. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, DEZVĂLUIRI SINCERE DESPRE SEPARAREA DE MARCEL TOADER: „AM AVUT NEVOIE DE O PERIOADĂ FOARTE LUNGĂ DE PAUZĂ”)

Gabriela Cristea, despre chinurile din căsnicia cu Marcel Toader

Deși au trecut aproape 10 ani de atunci, Gabriela Cristea nu a putut da uitării nici acum greul de care a avut parte.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci.

Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugere ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a declarat Gabriela Cristea în emisiunea „Mireasa – capriciile iubirii”, în urmă cu ceva vreme.

Gabriela Cristea, agresată fizic în căsnicia cu Marcel Toader

În perioada 2008-2013, cunoscuta prezentatoare de televiziune Gabriela Cristea a avut o căsnicie cu regretatul Marcel Toader. Din păcate pentru vedetă, a îndurat atât abuzuri fizice, cât și psihice. Când și-a dat seama că lucrurile au degenerat, Gabriela Cristea a luat decizia de a divorța.

„Da, este adevărat. M-a agresat fizic. S-a întâmplat de două ori. O dată pe 25 decembrie, nu pe 24, așa cum a sugerat Marcel că de fapt am avut o seară magică. Ultima dată s-a întâmplat pe 9 martie. Nu am să intru în amănunte, dar ceea ce pot să spun este că indiferent dacă e mult sau puțin, s-a întâmplat și nu trebuia.

Prima dată zici că lucrurile au degenerat din diverse motive, însă a doua oară deja e prea mult. Sunt hotărâtă în privința divorțului, sunt convinsă că e cea mai bună soluție. Indiferent de ceea ce o să-mi rezerve viața, știu sigur că nu mai vreau să continui această căsnicie”, spunea Gabriela Cristea, la acea vreme.