Cât de sărac a fost Sebastian Stan în America, deși a filmat pentru Marvel. Nu avea bani nici să...

Actorul român Sebastian Stan spera ca primul său rol într-un film Marvel să îi rezolve dificultățile financiare, dar a descoperit că salariul era atât de mic încât nu își permitea să-și plătească chiria.

Când “Captain America: The First Avenger” a ajuns pe ecranele cinematografelor în 2011, fanii au fost surprinși să-l vadă pe “Carter Baizen” din “Gossip Girl” în film.

Sebastian Stan avusese câteva roluri populare în afară de filmele Marvel, dar acestea nu îi oferiseră suficienți bani pentru a se întreține. Stan avea dificultăți financiare pe care spera să le rezolve după ce a obținut rolul de “Winter Soldier”, conform FANDOMWIRE.

Cu toate acestea, Marvel nu i-a oferit de la început un salariu senzațional.

Chiar mai mult, Stan a descoperit că salariul inițial primit de la Marvel era atât de mic încât nu își permitea să-și plătească chiria. Totuși rolul respectiv l-a ajutat pe Stan să câștige încrederea studioului și să câștige milioane de dolari mai târziu.

De ce a ales Marvel să îl plătească puțin pe Sebastian Stan, deși juca într-un film cu buget

Marvel a folosit aceeași strategie cu Sebastian Stan pe care au folosit-o și cu alți actori cu care au colaborat.

Studioul a angajat actori relativ necunoscuți, i-a plătit ieftin în comparație cu standardele industriei și le-a promis că vor primi un salariu mai mare pe parcurs dacă vor avea succes. Conform acestei strategii, Stan a fost plătit foarte puțin când a jucat rolul lui Bucky Barnes în “Captain America: The First Avenger”.

Deși salariul său din Căpitan America nu este cunoscut public, fanii presupun că este foarte mic în primul film. Pentru comparație, Chris Hemsworth ar fi fost plătit cu doar 150.000 de dolari pentru “Thor”. Mulți au presupus că salariul inițial al lui Sebastian Stan era în jur de 100 de mii de dolari.

Potrivit lui Stan, salariul era atât de mic încât nici măcar nu și-a putut permite chiria, în ciuda faptului că juca într-un film Marvel. Cu toate acestea, așa cum promite planul de acțiune al companiei Marvel, lui Stan i s-au oferit mai multe proiecte pe viitor.

Cât a fost plătit Sebastian Stan de Marvel, și ce avere are acum

Pentru a înrăutăți lucrurile, Stan însuși a ales să nu păstreze secretul despre salariul său „mare”.

Vorbind cu ET în timp ce promova “The Falcon and the Winter Soldier”, Stan a spus că nu și-a putut plăti chiria când primul film “Captain America” a rulat în cinematografe. El a povestit:

“În 2011, după ce a apărut primul Captain America, aproximativ o lună mai târziu am primit un telefon de la managerul meu de afaceri care mi-a spus că mai am o lună să găsesc o soluție cum îmi voi plăti chiria. Deci, percepția este întotdeauna interesantă, nu-i așa? Nimeni nu știe niciodată ce naiba se întâmplă cu adevărat”.

În timp ce salariul lui Sebastian Stan de la Marvel rămâne o informație confidențială, se zvonește că acum primește câteva milioane pentru fiecare dintre aparițiile în filmele MCU.

Stan urmează să-și reia rolul din “Winter Soldier” în viitorul film “Thunderbolts”.

Potrivit Spoiler Bolavip, s-a relatat că salariul lui Stan pentru filmul “Thunderbolts” ar fi de 2 milioane de dolari. Celebrity Net Worth estimează că averea sa netă a actorului ar fi de 8 milioane de dolari.

De ce vrea Sebastian Stan să urmeze modelul de carieră al lui Robert Pattinson

În timpul unui interviu recent, Sebastian Stan i-a făcut cel mai mare compliment colegului său de industrie actorul Robert Pattinson când a povestit că scopul său este să-și construiască o carieră ca Pattinson.

Acum ceva timp, Pattinson, cunoscut pentru rolul din seria “Harry Potter” era criticat constant pentru rolul său din saga “Twilight”. Cu toate acestea, filmele sale independente post-Twilight l-au transformat într-unul dintre cei mai buni actori de la Hollywood.

Când s-a întors la Hollywood după o lungă pauză, oportunitățile apărut una după alta. Stan a povestit că Pattinson s-a descurcat foarte bine cu cariera sa în ceea ce privește găsirea filmelor și realizatorilor potriviți.

Stan a menționat în special proiectul „Mickey 17” al lui Pattinson cu Bong Joon-ho. Stan a declarat:

“S-a descurcat foarte bine. A găsit cineaști care i-au plăcut foarte mult… și continuă să o facă… pe Mickey 17 … joacă două personaje într-un film la scară largă… este la nivelul lui Leo DiCaprio … foarte puțini o pot face asta la o asemenea magnitudine”.

Pattinson are pe listă o mulțime de filme foarte așteptate, inclusiv “Mickey 17”, “Die, My Love” al lui Lynne Ramsay, “The Drama” al lui Kristoffer Borgli și următorul film al lui Christopher Nolan.

În 2026, Robert Pattinson se va întoarce la rolul său de supererou în “The Batman Part II” al lui Matt Reeves.

