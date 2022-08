Cât l-a costat pe Gigi Becali darul de nuntă pentru mirii George Simion și Ilinca Munteanu: ”I-am dat din dragoste!”

Astăzi, 27 august 2022, George Simion (35 de ani) și Ilinca Munteanu (24 de ani) s-au cununat religios. Începând cu orele 14:00, invitații se bucură de petrecerea de nuntă a celor doi îndrăgostiți, eveniment care are loc în comuna Măciuca. Unul dintre invitații absenți este Gigi Becali. Chiar dacă a fost invitat să participe la nuntă, fiindu-i făcută propunerea să le devină chiar nași, latifundiarul din Pipera a mărturisit că nu dorește să participe la eveniment. Chiar și-așa, acesta le-a făcut un dar de nuntă! Iată cât a costat!

Ieri, 26 august 2022, George Simion și Ilinca Munteanu au participat la cununia civilă. Astăzi, 27 august, cei doi îndrăgostiți s-au cununat religios. Aceștia au spus un „Da!” hotărât în fața lui Dumnezeu. Iar, de la orele 14:00, s-a dat startul la petrecerea din comuna Măciuca, județul Vâlcea, iar invitații se delectează, în aceste momente, din preparate gustoase și dansează.

Cât l-a costat pe Gigi Becali darul de nuntă pentru mirii George Simion și Ilinca Munteanu

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste.

Vorbeam cu cineva că, domne, o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat. A vrut să mă pună și naș și eu i-am zis, nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai nași care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mai mă interesează.

Omul ăsta a făcut o nuntă și a gândit așa, eu zic că a făcut foarte bine, el a făcut totul cu dragoste, zic eu. Că după aia sunt anumite consecințe și că va câștiga politic poate s-a gândit și puțin la asta, eu nu cred, s-a gândit și la asta că e normal să te gândești”, a declarat Gigi Becali pentru Realitatea Plus.