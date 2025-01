Cât te costă dacă vrei să dormi o noapte în casa lui Tudor Chirilă de la Viscri? Nici la Paris nu e așa de scump

Proprietatea din Porumbacu de Sus, deținută de Tudor Chirilă, cunoscutul solist al trupei Vama, poate fi închiriată prin platformele de specialitate, fiind listată începând din toamna anului trecut. Situată într-un peisaj pitoresc din inima Transilvaniei, casa de vacanță oferă o combinație de confort modern și farmec tradițional, atrăgând oaspeți din țară și din străinătate. Iată la ce preț o poți închiria!

Conform detaliilor publicate pe Booking.com, proprietatea este disponibilă în trei forme de închiriere. Poate fi rezervată ca două apartamente separate, fiecare cu câte un dormitor, bucătărie și living spațios, de 70 și 60 de metri pătrați. Alternativ, întreaga proprietate poate fi închiriată ca un apartament unic, cu trei dormitoare, o bucătărie complet echipată și un living generos, cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați.

Prețurile variază în funcție de formatul de închiriere. Pentru două persoane, tarifele pentru o noapte sunt cuprinse între 229 și 271 de euro, iar pentru grupuri mai mari, întreaga casă poate fi rezervată pentru 643 de euro pe noapte, având o capacitate maximă de opt persoane. Opțiunile de cazare sunt adaptate pentru a oferi oaspeților flexibilitate și confort.

„Am ajuns în Porumbacu după multe insistențe. Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău. Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău. Nu vin, nu vin – eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin? Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și la un moment dat am început să întreb dacă oare e vreo proprietate prin sat (care se vinde).

Am fost să vizitez proprietatea, l-am sunat pe proprietar – Eu nu vin dacă nu ești serios… Eu nu vin. Domnule, dar veniți, dați-mi o șansă. A venit, am văzut și am făcut, ceea ce un prieten mi-a spus, o investiție emoțională. Ne-am gândit că vrem să luăm casa aia și să facem ceva cu ea”, a spus Tudor Chirilă.