Tudor Chirilă știe de ce Raluca Moldoveanu nu a câștigat Vocea României! „Am punctat chestia asta”

Recent, Tudor Chirilă a vorbit despre finala Vocea României 2024, o finală plină de emoții, dar și de controverse și acuzații de plagiat. După ce a fost desemnat câștigător în acest sezon, juratul de la Pro TV a spus adevărul despre eșecul Ralucăi Moldovan, finalista din echipa Theo Rose & Horia Brenciu.

Vineri, 20 decembrie 2024, a avut loc finala Vocea României 2024. Cei mai buni patru concurenți s-au luptat pentru trofeul mult râvnit și pentru cecul în valoare de 100.000 de euro. După un vot strâns, Aura Șova, cea care a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă, a ajuns la inimile românilor din fața micilor ecrane.

La fel ca în anii precedenți, telespectatorii și-au votat preferații. Robert Lukian, din echipa lui Smiley, a câștigat locul doi, iar Raluca Moldovan, din echila Theo Rose & Horia Brenciu, s-a clasat pe locul trei, iar Narcis Badea, din echipa Irinei Rimes, a luat locul patru. Vezi și: Scandal după momentul Aurei Şova, câștigătoarea Vocea României. Acuzații de plagiat: „Această piesă a fost…”

Printre altele, Tudor Chirilă a vorbit despre evoluția concurentei Raluca Moldova, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu. Juratul de la Pro TV a pus accent pe motivele pentru care nu a fost desemnată câștigătoarea acestui sezon.

Artistul a argumentat momentul ei artistic și a explicat de ce nu a fost printre preferatele publicului. Andreea Moldoveanu a încheiat competiția pe locul al treilea. La final, după ce a aflat deznodământul, artista a izbucnit în lacrimi. Vezi și: Ce relație este între Tudor Chirilă și Ana Șova, de fapt? Câștigătoarea Vocea României a făcut dezvăluiri

Tudor Chirilă și Aura Șova au format echipa câștigătoare de la Vocea României 2024. Nu doar profesional, dar și personal, între cei doi a existat încă din prima clipă o legătură specială. Au rezonat încă de la primele ore de repetiții au luptat în egală măsură pentru a ajunge pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

„Tudor a fost atât de implicat în fiecare zi. Am stat ore întregi împreună. Dacă m-a mai certat? Nu, eu sunt serioasă, nu prea a avut de ce să mă certe. Mie, dacă îmi zici o dată, eu fac.

Eu și Tudor cred că am rezonat incredibil de bine, adică dacă am fi fost și de aceeași vârstă, cred că am fi fost cei mai buni prieteni și am fi avut grup comun de prieteni… cu care să mergem în Vamă și să cântăm la chitară”, a dezvăluit, Aura Șova, pentru Fanatik.