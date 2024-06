Cât valorează acum, în 2024, un apartament cu 2 camere care era vândut cu 100.000 de euro în 2023. Schimbări importante în sectorul imobiliar

Sectorul imobiliar din România traversează cea mai înaltă creștere de prețuri înregistrată până acum, în special în marile orașe, unde acestea au cunoscut o explozie în ultima perioadă. Acest lucru se întâmplă în ciuda așteptărilor multora că vor apărea reduceri.

În Brașov, de exemplu, prețurile caselor au crescut cu aproape 20%. Acest fenomen se datorează în parte și băncilor, care au alimentat interesul investitorilor în imobiliare prin oferirea unor rate fixe foarte atrăgătoare. Conform Observator, băncile au jucat un rol semnificativ în stimularea acestui apetit puternic pentru investiții în proprietăți imobiliare.

Citește și: TOP 10 – ORAȘELE DIN ROMÂNIA CU CELE MAI SCUMPE CHIRII LA GARSONIERE ȘI APARTAMENTE. SURPRIZĂ: PE CE LOC ESTE BUCUREȘTIUL

Un studiu recent arată că prețul mediu al apartamentelor din marile orașe se apropie de 2.000 de euro pe metru pătrat, atingând un nivel fără precedent. Acesta indică creșteri semnificative de la an la an, cum ar fi 18% în Brașov, 11% în București, 10% în Cluj-Napoca și cifre similare în apropierea a Timișoarei.

Surprinzător, cel mai scump oraș nu mai este Bucureștiul, ci Cluj-Napoca, capitala Transilvaniei. Aceste date evidențiază o tendință de creștere accelerată a prețurilor imobiliare în România, reflectând un interes în creștere din partea investitorilor și o cerere în continuă expansiune în acest sector.

„Dacă luăm statisticile de la final, în medie, pe ţară, proprietăţile s-au scumpit cu 10% pe an. De la an la an. În jur de 34-35% din cumpărători aleg proprietăţi cu 2 camere”, a spus Sorin Oprea, reprezentantul unei agenţii imobiliare, conform sursei menționate anterior.