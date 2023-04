Cătălin Bordea a cerut ajutorul unui psiholog, după ce a câștigat America Express: „Nu mai știam ce se întâmplă”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au fost câștigătorii sezonului 5 din America Express. Cei doi au luptat din greu, iar în cele din urmă au reușit să intre în posesia marelui premiu. Deși bucuria a fost imensă, Bordea recunoaște că drumul pe care l-au avut de parcurs a fost unul extrem de greu. Mai mult, comediantul a povestit în cadrul unui interviu recent că a decis să meargă la terapie după terminarea concursului.

Cătălin Bordea a fost invitat în podcastul lui Damian Drăghici acolo unde, printre altele, a vorbit și despre experiența pe care a trăit-o la America Express. Se pare că, îndrăgitul comediant a trăit o serie de întâmplări la care nu se aștepta, din acest motiv a cerut ajutorul unui specialist pentru a reuși să depășească acele momente.

Juratul de la iUmor a recunoscut că se confruntă cu anxietate, depresie și uneori din cauza sentimentelor puternice, plânge.

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotriva înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Unde mergi?(…). Am avut toate chestiile astea, până acum, cu terapie, cu citit foarte mult. După America Express, după ce m-am întors.

Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă. Mi-a dispărut frica la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis „gata”, iar după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Vreau să ajung să te țin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo”, a declarat Cătălin Bordea, în cadrul podcast-ul lui Damian Drăghici.

Cătălin Bordea: „Pe mine m-a schimbat total”

Mai mult, Cătălin Bordea a explicat și faptul că în continuare „luptă” să se acomodeze cu viața lui reală. După ce mai multe săptămâni a fost deconectat total, iar singurului scop a fost acela de a câștiga competiția, acum încearcă să revină la vechile sale obiceiuri.

Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 recunoaște că a rămas și cu multe lucruri bune din această experiență.

„La mine încă durează tot procesul ăsta. Pe mine m-a schimbat total. Eu înainte eram mult mai superficial, în zona de confort. Culmea că soția mea a crezut că eu mă duc în America Express și mă întorc super bărbat și a văzut un schelet în Otopeni, traumatizat. M-am întors mult mai dependent, mă uitam în gol, nu știam ce se întâmplă și ea era: bă, stai puțin, te-ai dus să vii să-mi rezolvi mie viața. M-a schimbat pentru că acolo am învățat ce e răbdarea, să ascult. După aia am început și terapie ca să mi le reglez pentru că nu mai știam ce se întâmplă.

Gândește-te că a fost o perioadă în care stătem cu prietenii la masă și nu înțelegeam ce vorbești, tu nu mai erai conectat cu țara. Pleca Livia: tu unde te duci? Păi mă duc că am treabă. Aoleu, eu nu am treabă, nu fac nimic. Acolo dacă alergi 2 luni încontinuu, aici când vii, stai”, a declarat Cătălin Bordea.