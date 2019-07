Cătălin Botezatu a ajuns pe mâna medicilor: ”După două zile de la operație sunt…”

Cătălin Botezatu a ajuns pe mâna medicilor. Celebrul designer a publicat, pe contul său de Facebook, o fotografie de pe patul de spital.

Cătălin Botezatu s-a confruntat cu o problemă de sănătate, motiv pentru care celebrul designer a ajuns pe mâna medicilor. Cătălin Botezatu a publicat, pe contul său de Facebook, o fotografie de pe patul de spital însă nu a dat detalii despre intervenția la care a fost supus.

„Am găsit tot sprijinul medical necesar pentru a trece cu succes printr-o intervenție absolut necesară. După 2 zile de la operație sunt aproape pregătit să revin la planurile din agendă. Mi-am luat un weekend ca să am grijă de sănătatea mea.😘❤️” , a scris Cătălin Botezatu pe contul său de Facebook.

Cătălin Botezatu, despre cine l-a inspirat să aibă grijă de aspectul său fizic

Designerul vestimentar a vorbit, recent, despre persoanele care l-au inspirat, încă din copilărie, pentru a avea mare grijă de aspectul său fizic, cât și despre pașii pe care îi urmează zilnic pentru a arăta ca scos din cutie de fiecare dată când iese în public.

Cătălin Botezatu dezvăluie că mama lui a fost cea care i-a dat primele sfaturi de îngrijire, încă din copilărie.

“Țin minte că avea o cremă specială, făcută în farmacie de o prietenă a ei, pe care o folosea și care avea efecte uimitoare. Cu timpul, crescând, am adaptat ceea ce mă învățase mama mea, am avut grijă să îmi cumpăr produse de calitate. Nu am încetat niciodată să am grijă de mine. Este o formă de respect pentru mine și pentru cei din jurul meu“, a declarat designerul într-un interviu acordat pentru Top Line.