Au trecut aproape patru luni de când Zina Dumitrescu s-a stins din viață, la 82 de ani. Cei care au cunoscut-o și au iubit-o trăiesc și acum cu o mare durere în suflet, pentru că n-au apucat să își ia rămas bun de la cea care a fost supranumită "Mama modei românești". vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile răvășitoare ale lui Cătălin Botezatu.

Relația dintre Zina Dumitrescu și Cătălin Botezatu a fost una specială. Iar, de nenumărate ori, celebrul designer a afirmat că nu poate descrie vreodată tot ceea ce a înțeles de la Zina Dumitrescu, fiind vorba despre "daruri ale sufletului". El a mai spus și că a considerat-o ca o a doua mamă.

Recent, după ce a oferit un show de zile mari, în Capitală, în cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate modei – "Miss Fashiontv Europe 2019" – Cătălin Botezatu a făcut mărturisiri răvășitoare, în exclusivitate. La patru luni de la moartea "Mamei modei românești", celebrul designer refuză să creadă că Zina Dumitrescu nu se mai află printre noi.

“Noi considerăm că e încă aici”

”E un subiect sensibil. Nici nu îmi vine să cred că au trecut aproape patru luni. Parcă mai ieri vorbeam cu ea, iar acum vorbim la timpul trecut. Pentru noi pare că nici nu a plecat dacă nu am văzut-o. Nici acum nu știu unde este urna. Zilele trecute vorbeam cu un amic dacă știe unde se află, la crematoriu sau la cimitir, dar nimeni nu știe nimic.

Dacă n-am apucat să ne luăm rămas bun de la ea în niciun fel, noi considerăm că e încă aici. Am aprins lumânări și ne-am rugat la monumentul pe care l-am ridicat la casa de modă, acolo unde am depus și câteva coroane. La acel altar ne-am rugat și am plâns, dar noi credem că ea încă există pentru că nu a existat o înmormântare. Oricum, ea există printre noi și va rămâne veșnic vie în sufletele noastre", a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate.

Zina Dumitrescu s-a stins în azilul de bătrâni

Zina Dumitrescu s-a stins din viaţă joi, 28 martie 2019, în jurul orei 15:10. În ciuda eforturilor medicilor şi a rugăciunilor celor care au iubit-o, corpul mamei Zina a cedat. Starea de sănătate a creatoarei de modă s-a deteriorat în 2009, după ce soţul ei, Costin Dumitrescu, a murit. Ea a refuzat să se mai hrănească, iar, din cauza bolii de care se spunea că suferă, Alzheimer, ”Mama Zina” avea nevoie de îngrijire permanentă.

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009. Din primul mariaj, Zina Dumitrescu a rămas cu mari traume. Tatăl copilului ei a agresat-o și creatoarea de modă a ajuns în comă, fiind la un pas de moarte.

