Cătălin Botezatu a fost lăsat lefter! Cum a reușit designer-ul să își piardă întreaga avere. „Oameni perverși...”

Cătălin Botezatu este unul dintre cele mai importante nume din industria modei din România și nu numai. Acesta are o carieră vastă, iar creațiile sale se bucură și de succes internațional. Afacerile îi sunt prospere, iar averea sa este una considerabilă. Însă, dacă acum are tot ce și-ar putea dori oricine, au fost momente în viața sa în care lucrurile nu au fost la fel de roz.

Cătălin Botezatu se bucură de un real succes, iar luxul și opulența nu îi lipsesc. Ar tot ce vrea și chiar mult mai mult. Pentru toate a muncit din greu și acum se bucură de realizările sale. Designer-ul a început să facă bani de la o vârstă fragedă, iar până la 26 de ani deja avea o avere considerabilă, însă totul s-a dus într-o secundă.

Recent, Cătălin Botezatu a dezvăluit că la 26 de ani și-a pierdut toată averea, care nu era deloc una neglijabilă, vorbim despre milioane de euro. Designerul a intrat în afaceri cu persoane nepotrivită, iar l-a final a pierdut tot. Într-o secundă de neatenție a fost lăsat fără nimic și a trebuit să o ia de la capăt.

„Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze. Casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani”, a declarat Cătălin Botezatu.

(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU A RECUNOSCUT! DESIGNERUL ARE IUBITĂ ȘI ESTE CÂT SE POATE DE FERICIT. „AM PE CINEVA.”)

Ce avere are Cătălin Botezatu

Chiar dacă a pierdut atât de multe, Cătălin Botezatu nu s-a lăsat descurajat și a încercat din nou și a reușit să facă mult mai mult. În prezent, averea designer-ului este estimată la 100 de milioane de euro. Acesta nu a oferit niciodată informații clare despre sumele pe care le deține, însă a lăsat de înțeles că are de lăsat o moștenire impresionantă.

„Nici nu știu ce sume se vehiculează. Nu știu dacă am 100 de milioane de euro, nu cred, poate! Dacă Ilinca Vandici a făcut un milion… Nu o să comentez niciodată sume pentru că banii mi se par vulgari din toate punctele de vedere”, declara Cătălin Botezatu.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU E MAD MAX DE ROMÂNIA! DESIGNERUL N-ARE ADVERSAR ȘI FACE SPECTOL CHIAR ȘI IARNA!)