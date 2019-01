Cătălin Botezatu, dezvăluire uluitoare: ”Mi s-a propus să rămân în Germania, pentru o căsătorie falsă!”

Cătălin Botezatu a dezvăluit că a fost la un pas de a se căsători, în urmă cu mulți ani, pe când era manechin. S-a întâmplat în Germania, unde tocmai câștigase un mare premiu. Nu era vorba de dragoste, ci de un aranjament.

Designerul a povestit cum a reușit să scape de acea căsătorie aranjată, în străinătate. „În momentul în care am câștigat un premiu european, pentru cel mai bun manechin, mi s-a propus să rămân în Germania, cu prețul de a face o căsătorie falsă cu o tânăra, supermodel (pentru că n-aș fi putut rămâne altfel acolo), dar am refuzat pentru că, în același timp, eram foarte îndrăgostit de Dana Opsitaru (n.r. femeia despre care a declarat că a fost iubirea vieții lui). Am fost împreună mai mult de șapte ani și mă aștepta în România”, a povestit Cătălin Botezatu pentru revista VIVA!, adăugând că nu are de gând să se căsătorească.

Totodată, Botezatu a mai povestit că s-a sărutat cu Cristina Ich în culisele emisiunii Bravo, ai stil!. „Recunosc, îmi place. Da, îmi place de Ich. Am zis, am zis… Eu vreau de la Ich trei copii”, a spus Cătălin Botezatu.

La rândul ei, Cristina a spus: „Mi-ar plăcea ca tatăl copiilor mei să arate precum Cătălin”.