Unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, Cătălin Botezatu are o iubită secretă și toată lumea îl întreabă dacă și-a găsit, în sfârșit, aleasa… sau mireasa! Celebrul designer a luat o decizie categorică în această privință.

Cătălin Botezatu a mărturisit că a avut o viață amoroasă demnă de filme. A recunoscut chiar că are copii nerecunoscuți, că a înșelat, că a luat parte de la orgii sau că a plătit pentru sex. A mai spus, de asemenea, că a iubit cu patimă și că a fost printre puținii oameni care au apărat-o pe Bianca Drăgușanu atunci când a fost atacată din toate părțile.

În ultima vreme s-a vehiculat că designerul ar avea o iubită secretă și, surpriză, ar vrea să se căsătorească cu ea. Botezatu este însă categoric în această privință.

”Toată lumea vede partea strălucitoare a vieții mele, dar mulți habar nu au câte sacrificii a fost nevoit să facă designerul Cătălin Botezatu. Nu mai ai viață personală, nu-ți mai permiți să o ai și nu ai timp. Toți te întreabă când te însori, când faci copii. Eu v-am zis deja: am copii și aici s-a terminat subiectul. Eu nu vgreau să mă căsătoresc, nu cred în această instituție, am numai exemple negative în jurul meu și chiar nu îmi doresc să am și eu un mariaj ratat. Eu nu cred în acte, cred în dragoste sinceră, în dragostea adevărată. Sunt sigur însă că pe mine cine m-ar iubi, m-ar iubi și pentru că sunt Botezatu și pentru piedestalul pe care sunt cocoțat. Mi-aș dori totuși să vadă și dincolod e asta, în spatele micului ecran, și să-l descopere pe omul Cătălin”, a declarat Cătălin Botezatu pentru wowbiz.ro.

Adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu

Cătălin Botezatu a mărturisit cu sinceritate că Bianca Drăgușanu a format un cuplu cu el în trecut, pentru că îl iubea cu adevărat. Mai mult, creatorul de modă a subliniat că dragostea era reciprocă și că el o iubește în continuare, o apreciază pentru evoluția și maturitatea de care dă dovadă.

“Am avut norocul sa fiu iubit de femei care m-au adulat pentru ceea ce sunt eu si lor le multumesc ca au existat in viata mea si si-au pus amprenta pe barbatul Catalin Botezatu. Bianca este una dintre ele. Ea chiar m-a iubit pe mine pentru ceea ce sunt, iar eu am iubit-o pentru ceea ce a fost, este si va fi. Bianca a demonstrat ca poate fi o prezentatoare de succes, un designer vestimentar, femeie de afaceri si o mama perfecta, iar eu am crezut in ea inca de la inceput”, a declarat Cătălin Botezatu potrivit wowbiz.ro.

De altfel, cunoscutul creator de modă internațional a rămas în relații bune cu fosta iubită, Bianca Drăgușanu.

“Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta cu cineva. Mi-a plans in brate de multe ori dupa diferite divergente avute cu oameni pe care ea i-a ajutat. Ea se macina mult cand este atacata gratuit, chiar daca nu o arata. Am mai remarcat de la inceput la ea si ca este o fata inteligenta si ambitioasa”, a mărturisit designerul în urmă cu ceva timp despre Bianca Drăgușanu.